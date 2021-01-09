«Унион» Берлин — «Вольфсбург». Прогноз с коэффициентом 1.91 на матч чемпионата Германии 9 января 2021 года

9 января в 15-м туре немецкой Бундеслиги «Унион» сыграет с «Вольфсбургом». Встреча, которая пройдет в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай», начнется в 17:30 по мск. «Унион» Берлин — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион» Берлин

Перед стартом данного тура «Унион» с 24 зачетными пунктами разместился на пятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от топ-4 всего на балл.

Клуб из Берлина в рамках чемпионата страны не знает горечи поражений в последних четырех проведенных встречах, дважды сыграв вничью в этом отрезке при двух викториях.

Сначала в этот период «железные» расписали две мировые, после чего поочередно одолели в родных стенах «Боруссию» Д (2:1) и в Бремене «Вердер» (2:0) в минувшем игровом дне.

Все прогнозы на футбол

На родной арене «Унион» в текущем немецком первенстве уступил только раз, еще трижды он выиграл и столько же раз играл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 17:9.

«Вольфсбург»

«Вольсбург» имеет в своей копилке такое же количество набранных баллов, но находится строкой ниже в турнирной таблице.

«Волки» в аналогичный период чередовали поражения с победными результатами. Так обе неудачи состоялись вне родных стен, где они потерпели фиаско от «Баварии» (1:2) и «Боруссии» Д (0:2).

Две другие встречи прошли в родных стенах. В них «зелено-белые» оказались сильней «Айнтрахта» (2:1) и «Штутгарта» (1:0).

На выезде в текущем розыгрыше Бундеслиги «Вольфсбург» выступает не совсем убедительно, одержав только одну викторию, еще четыре раза он играл вничью и дважды был повержен, разница мячей — 8:9.

В минувшем сезоне в Берлине эти клубы расписали мировую (2:2), а в Вольфсбурге выиграли хозяева — 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.70.

На викторию «Униона» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.35.

«Волки» в гостях в текущем чемпионате пять игр из семи закончили на меньше. Прогнозируем, что и этот поединок не будет изобиловать забитыми мячами. Наша ставка — ТМ 2,5. 0