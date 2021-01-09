«Монако» — «Анже». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги 1 9 января 2021 года

В матче 19 тура французской Лиги 1 «Монако» примет «Анже» на стадионе «Луи II». Команды сыграют 9 января, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Монако» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монегаски» идут на шестой позиции в турнирной таблице Лиги 1, имея 30 очков в активе. К этому поединку подопечные Нико Ковача подходят с серией из трех матчей без поражений.

Серия началась с победы над «Дижоном» (1:0). Со счетом 2:2 команда сыграла с «Сент-Этьеном» и с результатом 5:2 она выиграла у «Лорьяна».

Благодаря разгромной победе над «Лорьяном» «Монако» вышел на третье место в Лиге 1 по количеству забитых голов (33).

Календарь и таблица Лиги 1

В составе «красно-белых» травмированы Фабрегас, Бенджамин Лекомт и Пьетро Пеллегри. Болеет Флорентину.

«Анже»

«Анже» имеет те же 30 очков на счету, но занимают строчку ниже из-за разницы голов. Гости меньше забили, чем хозяева.

В последнее время команда показывает неплохие результаты. На ее счету всего одно поражение в шести выступлениях в рамках Лиги 1. Здесь стоит вспомнить фиаско в игре со «Страсбургом» (0:2).

Также были две ничьи с «Нантом» (1:1) и «Сент-Этьеном» (0:0), две победы над «Марселем» и «Лиллем» (2:1). Так что «Монако» стоит опасаться.

В списке травмированных Софиан Буфаль и Энцо Эбоссе.

Прогноз и ставка

Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.71, а на победу «Анже» дают 4.80. Чуть меньше букмекеры предлагают на ничью (4.10).

«Анже» обыграл двух сложных соперников — «Марсель» и «Лилль». «Монако» хоть и находится на подъеме, но все же оборона у хозяев не слишком надежная. Она допускала пропущенные голы в 4 из 5 матчей.

Мы ставим на то, что и «Монако», и «Анже» отметятся забитыми голами в этом поединке. Коэффициент составляет 1.65. 0