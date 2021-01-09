«Фамаликан» — «Порту». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Примейра-лиги 9 января 2021 года

В матче 13 тура португальской Примейра-лиги «Фамаликан» встретится с «Порту» на стадионе «Мунисипаль де Фамаликан». Игра назначена на 9 января 00:00 по московскому времени. «Фамаликан» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фамаликан»

За 12 туров в чемпионате «Фамаликан» выиграл только дважды, набрав 11 очков — 5 ничьих и 5 поражений. Последние пять туров коллектив остается без побед.

В двух прошлых турах хозяева терпели поражения. Они проиграли «Жил Висенте» и «Тонделе» с результатом 0:1. Перед этим была нулевая ничья с «Портимоненсе», поэтому без забитых голов «Фамаликан» остается уже три тура.

Стоит также отметить результативную ничью с нынешним лидером первенства — «Спортингом» — со счетом 2:2.

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«Фамаликан» выиграл только один раз на домашнем поле и пропустил 12 голов за 6 матчей дома, что является худшим результатом.

«Порту»

«Драконы» идут на серии из шести побед в чемпионате, но с учетом всех турниров гости имеют 8-матчевую серию побед. Они занимают второе место с 28 очками.

«Порту» — самая результативная команда лиги на данный момент с 31 голом на счету.

В последних трех турах чемпионата «синие» выиграли 3:0 у «Морейренси», 3:2 у «Гимарайнш» и 2:0 у «Насьоналя». Также «Порту» победил «Бенфику» в Суперкубке Португалии (2:0).

Гости победили в 5 матчах на выезде подряд и пропустили всего в одном случае.

Прогноз и ставка

Сомнений нет — «Порту» фаворит встречи (1.37). На победу «Фамаликан» дают 7.90. Ничья оценивается коэффициентом 5.10.

«Драконы» находятся в отличной форме и сейчас имеют неплохую серию побед. Убедительные выступления в чемпионате и Суперкубке заставляют верить в победу «Порту».

Гости пропускали в одном из трех матчей, а хозяева не смогли забить в трех последних. Мы ставим на сухую победу «Порту» за 2.37. 0