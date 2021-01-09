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    Продолжит ли «Марсель» побеждать в Дижоне?

    «Дижон» — «Марсель». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.01 на матч чемпионата Франции 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Дижон» — «Марсель»
    Марсель«
    В 19 туре французской Лиги 1 «Дижон» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на стадионе «Гастон Жерар» 9 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Дижон» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Января 2021 года
    Дижон
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    •  Дижон 23:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Дижон»

    «Дижон» начал декабрь с домашней безголевой ничьей с «Сент-Этьеном», после чего на выезде поделил очки с «Нантом» (1:1).

    Следующие два домашних матча подопечные Давида Линареса проиграли всухую, уступив сначала «Лиллю» (0:2), а потом «Монако» (0:1).

    В последних матчах «Дижон» на выезде одержал победу над «Нимом» (2:1) и в гостях же разошелся миром с «Реймсом» (0:0).

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    После 18 туров «Дижон» с 13 очками на 18-м месте. Разница мячей 12-26, пять голов забил Мама Балде.

    «Марсель»

    В начале декабря провансальцы завершили еврокубковую кампанию крупным выездным поражением от «Манчестер Сити» (0:3), заняв последнее место в группе.

    Затем вернувшись домой они обыграли «Монако» (2:1) в Лиге 1, и на выезде вдевятером уступили «Ренну» (1:2), пропустив в концовке.

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    • Домашний матч с «Реймсом» завершился ничьей 1:1, а «Анжеру» на выезде «Марсель» проиграл 1:2. В последнем матче провансальцы дома победили «Монпелье» (3:1).

    После 16 матчей Лиги 1 «Марсель» с 31 очком на 5-м месте. Разница мячей 25-16, 6 голов забил Флориан Товен.

    Прогноз и ставки

    На победу «Дижона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.10, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Марселя» — 1.90.

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    В прошлом сезоне команды разошлись миром в Дижоне 0:0 (второй круг не был доигран). Годом ранее«Марсель» победил дома 2:1 и на выезде 2:0. В Дижоне провансальцы выиграли 4 из 5 матчей и ни разу не проиграли.

    Обе команды в последних матчах играют не слишком стабильно, но прогнозируем, что «Марсель» не проиграет.

    Матч может быть не очень результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.94 и ТМ 2,5 за 1.87. 0

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