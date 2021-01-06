«Лион» — «Ланс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.75 на матч Лиги 1 6 января 2021 года

«Лион» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 января, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Ланс».

«Лион»

«Ткачи» сейчас на коне. Лионцы возглавляют турнирную таблицу с 36 очками в активе, однако столько же баллов имеет и «Лилль».

В предыдущем туре «Лион» дома разгромил «Нант» (3:0). К слову, до этого «ткачи» успели на выезде разнести в клочья «Ниццу» (1:4).

Даже мощнейших парижан команда сумела уложить на лопатки. Да, всего лишь минимально, но три очка в чемпионской гонке не пахнут.

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«Лион» не проигрывает с середины сентября. Тогда лионцы на выезде сенсационно уступили «Монпелье» со счетом 2:1.

«Ланс»

«Ланс» после возвращения в элиту постепенно в ней обживается. Получается весьма неплохо, ведь сейчас команда занимает 7 место.

Оборона несколько проседает — 24 пропущенных мяча в 16 поединка. Зато атакует «Ланс» прилично, отгрузив в ворота соперников уже 26 мячей.

В этом матче гости явно будут рады даже ничьей. Вот только отобрать очки у претендента на чемпионский титул будет крайне затруднительно.

В этом матче гостям не поможет травмированный Факундо Медина. Впрочем, даже с ним у «Ланса» априори было бы минимум шансов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.47, на ничью за 5.07, а на «Ланс» — за 6.49

«Лион», вне всякого сомнения, будет действовать первым номером, и даже отсутствие Муссы Дембеле не помешает хозяевам добиться желаемого.

«Ланс» и забивает немало, и пропускает частенько, так что зрелище обеспечено.

Гости ведут борьбу за высокие места, и явно пойдут вперед с самого начала матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» во 2 тайме с коэффициентом 1.75 0