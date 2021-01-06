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    «Ткачи» дожмут «Ланс» после перерыва?

    «Лион» — «Ланс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.75 на матч Лиги 1 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ланс»
    Лукас Пакета
    «Лион» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 января, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Ланс».
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Января 2021 года
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    «Лион»

    «Ткачи» сейчас на коне. Лионцы возглавляют турнирную таблицу с 36 очками в активе, однако столько же баллов имеет и «Лилль».

    В предыдущем туре «Лион» дома разгромил «Нант» (3:0). К слову, до этого «ткачи» успели на выезде разнести в клочья «Ниццу» (1:4).

    Даже мощнейших парижан команда сумела уложить на лопатки. Да, всего лишь минимально, но три очка в чемпионской гонке не пахнут.

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    «Лион» не проигрывает с середины сентября. Тогда лионцы на выезде сенсационно уступили «Монпелье» со счетом 2:1.

    «Ланс»

    «Ланс» после возвращения в элиту постепенно в ней обживается. Получается весьма неплохо, ведь сейчас команда занимает 7 место.

    Оборона несколько проседает — 24 пропущенных мяча в 16 поединка. Зато атакует «Ланс» прилично, отгрузив в ворота соперников уже 26 мячей.

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    • В этом матче гости явно будут рады даже ничьей. Вот только отобрать очки у претендента на чемпионский титул будет крайне затруднительно.

    В этом матче гостям не поможет травмированный Факундо Медина. Впрочем, даже с ним у «Ланса» априори было бы минимум шансов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.47, на ничью за 5.07, а на «Ланс» — за 6.49

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    «Лион», вне всякого сомнения, будет действовать первым номером, и даже отсутствие Муссы Дембеле не помешает хозяевам добиться желаемого.

    «Ланс» и забивает немало, и пропускает частенько, так что зрелище обеспечено.

    Гости ведут борьбу за высокие места, и явно пойдут вперед с самого начала матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» во 2 тайме с коэффициентом 1.75 0

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