ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиЛучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает Фрагмент матчаСтарая проблема «Ливерпуля». «Красные» неудачно завершили 2020 год Карим Бензема и Винисиус ЖуниорПримера. «Барселона» не справилась с «Эйбаром», «Атлетико» обыграл «Хетафе», «Реал» не смог победить «Эльче»
  • 16:07
    • СМИ: «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о покупке Кокорина
  • 17:35
    • Левандовский — лучший игрок года по версии Marca, Месси — 10-й
  • 14:36
    • Олимпийская чемпионка из России возобновит теннисную карьеру
  • 14:05
    • Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов
  • 13:03
    • Королева Великобритании наградила Хэмилтона рыцарским титулом
  • 08:25
    • Сборная России в овертайме вырвала победу у Швеции
    Все новости спорта

    «Кельн» имеет неплохие шансы

    «Кельн» — «Аугсбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.75 на матч Бундеслиги 2 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кельн Прогнозы на Аугсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Аугсбург»
    Антони Модест
    В матче 14 тура немецкой Бундеслиги «Кельн» на стадионе «Рейн Энерги» примет «Аугсбург». Игра запланирована на 2 января 17:30 мск. Прогноз на «Кельн» — «Аугсбург».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Января 2021 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Кельн»

    «Козлы» отыграли 13 матчей в этом сезоне и по их итогам занимают 15 место. На счету команды 11 очков, всего две победы при пяти ничейных результатах и шести поражениях.

    «Кельн» выиграл одну встречу из четырех последних. Клуб набрал 3 пункта в матче с «Майнцом» (1:0). В принципе, положительными результатами можно считать две ничьи с «Лейпцигом» (0:0) и «Вольфсбургом» (2:2).

    Единственное поражение хозяева потерпели в игре с «Байером». «Фармацевты» разгромили коллектив со счетом 0:4. Но еще стоит вспомнить победу «Кельна» над «Боруссией» Д со счетом 2:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    22 декабря «Кельн» выиграл у «Оснабрюка» 1:0 и прошел в 1/8 финала Кубка Германии.

    «Аугсбург»

    «Фуггеры» находятся на 11 месте с 16 очками. В прошлом туре они проиграли «Айнтрахту» 0:2, хотя перед этим взяли 3 пункта в игре с «Арминией» (1:0).

    Победа над «Арминией» стала первой за 8 поединков с учетом всех турниров. Сейчас у коллектива серия из двух поражений. Помимо «Айнтрахта» команда проиграла «Лейпцигу» 0:3 в Кубке Германии.

  • Лучший тренер 2020 года. Самый справедливый выбор
  • LiveSport.Ru продолжает выбирать главных героев сумасшедшего 2020 года. Лучшие тренеры
  • 29/12/2020

    • Из последних результатов «Аугсбурга» можно еще выделить ничью с «Шальке» (2:2) и поражение от «Хоффенхайма» (1:3).

    «Аугсбург» выиграл только два матча из шести, которые были сыграны на выезде.

    Прогноз и ставка

    «Козлы» вполне заслужено считаются фаворитом противостояния за 2.48. На победу «Аугсбурга» букмекеры предлагают 3.05. Ничья оценена цифрой 3.25.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Три матча подряд эти команды играли между собой вничью со счетом 1:1. У «Аугсбурга» «Кельн» не выигрывает с 2011 года. Тем не менее сейчас у первых, по нашему мнению, неплохие шансы победить.

    Гости пропускали в 5 из 6 последних выступлений. «Кельн» пропускал лишь в половине встреч за указанный период. При этом команда Маркуса Гиздоля неплохо выступила против «Вольфсбурга» и «Лейпцига». Мы ставим на Ф1 (0) за 1.75. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 1 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Даллас — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вильярреал — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Вердер — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Барнсли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020     Месут Озил
  • Трансферный дайджест. 22-28 декабря
    • 01:38 29/12/2020     «Арсенал» одержал первую победу за два месяца
  • «Арсенал» выиграл надежду у запутавшегося «Челси»
    • 02:10 27/12/2020
    «Кельн» — «Аугсбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.75 на матч Бундеслиги 2 января 2021 года. Прогноз на «Кельн» — «Аугсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Комментарии
  • $25
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры