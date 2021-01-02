«Кельн» — «Аугсбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.75 на матч Бундеслиги 2 января 2021 года

В матче 14 тура немецкой Бундеслиги «Кельн» на стадионе «Рейн Энерги» примет «Аугсбург». Игра запланирована на 2 января 17:30 мск. Прогноз на «Кельн» — «Аугсбург».

«Кельн»

«Козлы» отыграли 13 матчей в этом сезоне и по их итогам занимают 15 место. На счету команды 11 очков, всего две победы при пяти ничейных результатах и шести поражениях.

«Кельн» выиграл одну встречу из четырех последних. Клуб набрал 3 пункта в матче с «Майнцом» (1:0). В принципе, положительными результатами можно считать две ничьи с «Лейпцигом» (0:0) и «Вольфсбургом» (2:2).

Единственное поражение хозяева потерпели в игре с «Байером». «Фармацевты» разгромили коллектив со счетом 0:4. Но еще стоит вспомнить победу «Кельна» над «Боруссией» Д со счетом 2:1.

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22 декабря «Кельн» выиграл у «Оснабрюка» 1:0 и прошел в 1/8 финала Кубка Германии.

«Аугсбург»

«Фуггеры» находятся на 11 месте с 16 очками. В прошлом туре они проиграли «Айнтрахту» 0:2, хотя перед этим взяли 3 пункта в игре с «Арминией» (1:0).

Победа над «Арминией» стала первой за 8 поединков с учетом всех турниров. Сейчас у коллектива серия из двух поражений. Помимо «Айнтрахта» команда проиграла «Лейпцигу» 0:3 в Кубке Германии.

Из последних результатов «Аугсбурга» можно еще выделить ничью с «Шальке» (2:2) и поражение от «Хоффенхайма» (1:3).

«Аугсбург» выиграл только два матча из шести, которые были сыграны на выезде.

Прогноз и ставка

«Козлы» вполне заслужено считаются фаворитом противостояния за 2.48. На победу «Аугсбурга» букмекеры предлагают 3.05. Ничья оценена цифрой 3.25.

Три матча подряд эти команды играли между собой вничью со счетом 1:1. У «Аугсбурга» «Кельн» не выигрывает с 2011 года. Тем не менее сейчас у первых, по нашему мнению, неплохие шансы победить.

Гости пропускали в 5 из 6 последних выступлений. «Кельн» пропускал лишь в половине встреч за указанный период. При этом команда Маркуса Гиздоля неплохо выступила против «Вольфсбурга» и «Лейпцига». Мы ставим на Ф1 (0) за 1.75. 0