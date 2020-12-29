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    Победит ли «Барселона» без Месси?

    «Барселона» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 29 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Эйбар»
    Лионель Месси
    Во вторник, 29 декабря, «Барселона» на своем поле примет «Эйбар» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 21:15 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Эйбар».
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    Футбол. Испания. Примера 29 Декабря 2020 года
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    «Барселона»

    «Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 24 очка.

    «Сине-гранатовые» одержали семь побед, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В декабрьских матчах национального первенства подопечные Рональда Кумана обыграли «Леванте» (1:0), «Реал Сосьедад» (2:1) и «Вальядолид» (3:0), разошлись миром с «Валенсией» (2:2), а также уступили «Кадису» (1:2).

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    После травм у «Барселоны» восстанавливаются Усман Дембеле, Серхи Роберто, Жерар Пике и Ансу Фати. Лионель Месси покинул команду, чтобы встретить Рождество в Аргентине.

    «Эйбар»

    «Эйбар» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 15 набранными очками.

    На счету «оружейников» три победы, шесть ничьих и шесть поражений в 15 сыгранных турах.

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    • Команда Хосе Луиса Мендилибара в текущем месяце поделила очки с «Валенсией» (0:0) и «Реал Сосьедадом» (1:1), а также проиграла «Реалу» (1:3) и «Алавесу» (1:2).

    В 1/64 финала Кубка Испании «Эйбар» одержал победу над «Расингом Риоха» (2:0).

    В лазарете клуба находятся Коте, Дамиан Кондзер, Роберто Корреа, Есинори Муто, Паулу Оливейра и Серхио Энрич.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.35, победа «Эйбара» — 8.50, ничья — 5.60.

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    Нынешний сезон складывается для «сине-гранатовых» явно не так, как они планировали. Череда неудач привела к тому, что они уже отстают от лидирующего «Атлетико» на 8 баллов. При этому у «матрасников» есть игра в запасе.

    Однако нам кажется, что постепенно «Барса» будет выбираться из ямы, тем более что групповой этап Лиги чемпионов уже позади и можно сосредоточиться на национальном первенстве.

    Отсутствие Месси? Вряд ли это станет большой проблемой в игре с одним из аутсайдеров чемпионата. У каталонцев хватает качественных футболистов, которым нужно доказывать свою ценность. Наш прогноз и ставка — «победа "Барселоны" с форой -1,5» за 1.98.

    Еще один вариант — «победа "Барселоны" и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.83. 0

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