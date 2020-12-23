«Ницца» — «Лорьян». Прогноз (к. 1.90) и ставки на чемпионат Франции 23 декабря 2020 года

«Ницца» встретится на своем поле с «Лорьяном» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Лорьян».

«Ницца»

У «Ниццы» сейчас не самый простой период, команда явно сбилась с правильного пути, но это, в принципе, нормально — классическая история про типичного середняка.

В прошлом туре клуб с Лазурного Берега потерпел крупное поражение от «Лиона» (1:4). Абсолютно без шансов для «Ниццы», которая, кстати, не так давно сменила главного тренера. Вместо Патрика Виейра был назначен румын Адриан Урся.

В шести предыдущих турах «Ницца» одержал только одну победу, но благодаря неплохим результатам в начале сезона по-прежнему находится недалеко от первой десятки.

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И еще один неприятный факт: серия поражений «Ниццы» на своем поле составляет уже четыре матча. Последний раз команда с юга Франции побеждала дома еще в начале октября.

«Лорьян»

Тем временем «Лорьян», по всей видимости, ненадолго вернулся в элитный дивизион. После 16-ти туров команда находится на предпоследнем месте.

И судя по последним результатам, «Лорьян» не очень понимает, что нужно делать, чтобы остаться в Лиге 1.

Гости в предыдущих семи турах потерпели шесть поражений. При этом во всех проигранных матчах «Лорьян» не забил ни одного матча. Исключением стала лишь встреча с «Нимом», завершившаяся победой со счетом 3:0.

На выезде «Лорьян» набрал всего лишь четыре очка из возможных 24. Серия гостевых поражений на данный момент составляет три матча.

Прогноз и ставка

На «Ниццу» в предстоящем матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Лорьяна» — за 4.15.

Как говорил классик, игра была равна, играли...Но на самом деле, «Ницца» все-таки не такая безнадежная. Для хозяев это шикарный шанс прервать серию поражений на своем поле.

Ставка — победа «Ниццы» за 1.90.

Или ставка на индивидуальный тотал «Ниццы» больше 1,5 за 1.99. «Лорьян» находится на втором месте с конца по пропущенным мячам. 0