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    Продлит ли «Аталанта» безвыигрышную серию «Болоньи»?

    «Болонья» — «Аталанта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Серии А 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Аталанта»
    Луис Мурьель
    В 14 туре чемпионата Италии «Болонья» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» 23 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Болонья» — «Аталанта».
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Декабря 2020 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 22:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Болонья»

    Футбольный клуб из одноименного города после 13 туров итальянского первенства находится на 14 месте в таблице. В 13 играх Серии А команда набрала 14 очков.

    Совсем недавно «Болонья» приняла участие в Кубке Италии. В непростом поединке со «Специей» красно-синие в итоге на своем поле проиграли в дополнительное время (2:4).

    После вылета из Кубка команда Синиши Михайловича встретилась с «Кротоне» в Серии А и добыла победу (1:0). Затем «Болонья» сыграла еще в четырех матчах итальянского первенства и ни разу не победила.

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    В начале декабря красно-синие уступили «Интеру» (1:3), а также были разгромлены «Ромой» (1:5). В двух последних матчах «Болонья» разошлась миром со «Специей» (2:2) и «Торино» (1:1).

    «Аталанта»

    Коллектив из Бергамо сыграл пока в 12 матчах из 13 возможных. Набрав 21 балл, она заняла седьмое место в таблице. Разрыв между зоной ЛЕ пока составляет всего 1 очко.

    В конце ноября «Аталанта» в рамках девятого тура Серии А принимала «Верону». На «Атлети Адзурри д’Италия» «провинциалы» проиграли всухую (0:2).

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    • С тех пор команда Джана Пьеро Гасперини никому не уступала в течение пяти поединков во всех турнирах. В трех матчах чемпионата она хлопнула «Фиорентину» (3:0), скатала ничью с «Ювентусом» (1:1) и разбила «Рому» (4:1).

    В Лиге чемпионов «Аталанта» смогла решить для себя все удачно и финишировала в группе второй. В заключительных играх она победила «Ливерпуль» (1:1), расписала мировую с «Мидтьюлланном» (1:1) и одолела «Аякс» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Болоньи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.92, на ничью — 4.48, а на победу «Аталанты» — 1.66.

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    В своих последних матчах клуб из Бергамо потихоньку начал выпутываться из игрового кризиса, который «провинциалы» переживали на старте сезона.

    А «Болонья» сейчас далека от идеальной формы. Дома подопечные Михайловича рискуют остаться ни с чем. Наши прогноз и ставка — победа «Аталанты» с коэффициентом 1.66. 0

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    «Болонья» — «Аталанта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Серии А 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Болонья» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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