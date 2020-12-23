«Болонья» — «Аталанта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Серии А 23 декабря 2020 года

В 14 туре чемпионата Италии «Болонья» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» 23 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Болонья» — «Аталанта».

«Болонья»

Футбольный клуб из одноименного города после 13 туров итальянского первенства находится на 14 месте в таблице. В 13 играх Серии А команда набрала 14 очков.

Совсем недавно «Болонья» приняла участие в Кубке Италии. В непростом поединке со «Специей» красно-синие в итоге на своем поле проиграли в дополнительное время (2:4).

После вылета из Кубка команда Синиши Михайловича встретилась с «Кротоне» в Серии А и добыла победу (1:0). Затем «Болонья» сыграла еще в четырех матчах итальянского первенства и ни разу не победила.

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В начале декабря красно-синие уступили «Интеру» (1:3), а также были разгромлены «Ромой» (1:5). В двух последних матчах «Болонья» разошлась миром со «Специей» (2:2) и «Торино» (1:1).

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо сыграл пока в 12 матчах из 13 возможных. Набрав 21 балл, она заняла седьмое место в таблице. Разрыв между зоной ЛЕ пока составляет всего 1 очко.

В конце ноября «Аталанта» в рамках девятого тура Серии А принимала «Верону». На «Атлети Адзурри д’Италия» «провинциалы» проиграли всухую (0:2).

С тех пор команда Джана Пьеро Гасперини никому не уступала в течение пяти поединков во всех турнирах. В трех матчах чемпионата она хлопнула «Фиорентину» (3:0), скатала ничью с «Ювентусом» (1:1) и разбила «Рому» (4:1).

В Лиге чемпионов «Аталанта» смогла решить для себя все удачно и финишировала в группе второй. В заключительных играх она победила «Ливерпуль» (1:1), расписала мировую с «Мидтьюлланном» (1:1) и одолела «Аякс» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Болоньи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.92, на ничью — 4.48, а на победу «Аталанты» — 1.66.

В своих последних матчах клуб из Бергамо потихоньку начал выпутываться из игрового кризиса, который «провинциалы» переживали на старте сезона.

А «Болонья» сейчас далека от идеальной формы. Дома подопечные Михайловича рискуют остаться ни с чем. Наши прогноз и ставка — победа «Аталанты» с коэффициентом 1.66. 0