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    Останется ли «Марсель» потенциальным лидером Лиги 1?

    «Анже» — «Марсель». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Франции 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Марсель»
    Команда Виллаш-Боаша идет на 4-м месте
    «Анже» встретится на своем поле с «Марселем» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Анже» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Декабря 2020 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 23:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.90
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.50
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    «Анже»

    «Анже» с 24 набранными пунктами располагается в турнирной таблице чемпионата Франции на девятой позиции, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.

    Еще недавно у клуба был отрезок из последних четырех встреч, в которых «черно-белые» трижды победили и потерпели одно фиаско, которое было дома от «Лиона» (0:1) 22 ноября.

    Одолеть удалось еще в начале ноября в гостях 5:1 «Ним», а также в двух прошлых турах «Анже» поочередно обыгрывал в гостях «Ланс» (3:1) и на домашнем поле «Лорьян» (2:0).

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    В трех предыдущих поединках чемпионата Франции коллектив не выиграл. В матчах против «Сент-Этьена» (0:0) и «Нанта» (1:1) он сыграл вничью, а в игре со «Страсбургом» (0:2) потерпел поражение.

    «Марсель»

    Приняв участие в 14 поединках Лиги 1, команда из одноименного города заработала 28 очков. В таблице первенства она находится на четвертом месте и имеет пару игр в запасе.

    Совсем недавно «Марсель» сумел провести солидный отрезок из шести побед в чемпионате кряду. Началась эта серия во второй половине октября. Тогда южане обыграли «Бордо» (3:1) и «Лорьян» (1:0).

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    • Затем команда Андре Виллаша-Боаша взяла верх над «Страсбуром» (1:0), «Нантом» (3:1), «Нимом» (2:0) и «Монако» (2:1). А прервалась победная полоса в 15-м туре. На «Роазон Парк» провансальцы уступили «Ренну» (1:2).

    В прошлом туре «Олимпик» снова не выиграл, сыграв вничью на своем поле с «Реймсом» (1:1). Тем не менее, команда остается потенциальным лидером чемпиона в случае побед в своих запасных матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,00. 0

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