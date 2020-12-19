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    Навредят ли «сороки» «дачникам»?

    «Ньюкасл» — «Фулхэм». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на АПЛ 19 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Фулхэм»
    Джейкоб Мерфи
    В субботу, 19 декабря, «Ньюкасл» на своем поле примет «Фулхэм» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Фулхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Декабря 2020 года
    Ньюкасл
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    •  Ньюкасл 23:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.85
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 17 очков.

    «Сороки» одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений в 12 сыгранных турах.

    В декабре команда Стива Брюса обыграла «Вест Бромвич» (2:1), но уступила «Лидсу» (2:5). Встреча с «Астон Виллой» была перенесена.

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    После травм у «Ньюкасла» восстанавливаются Пол Дамметт, Джамал Ласселлс, Ален Сен-Максимен и Мартин Дубравка. На карантине находятся Хавьер Манкильо и Фабиан Шер.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 9 баллами.

    На счету «дачников» две победы, три ничьи и восемь поражений в 13 сыгранных турах.

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    • В этом месяце подопечные Скотта Паркера успели проиграть «Манчестер Сити» (0:2), а также разойтись миром с «Ливерпулем» (1:1) и «Брайтоном» (0:0).

    В лазарете «Фулхэма» находятся Кенни Тете и Теренс Конголо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ньюкасла» — 2.65, победа «Фулхэма» — 2.90, ничья — 3.00.

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    Несмотря на крупное поражение в предыдущем туре, «сороки» выиграли два из последних трех матчей, забив в каждой из этих встреч не менее двух мячей.

    А вот «дачники» остаются без побед в десяти из двенадцати предыдущих матчей, а с сентября нынешнего года они лишь раз выиграли на выезде.

    За последние три месяца «Ньюкасл» обыграл на своем поле всех, кроме «Челси» и «Манчестер Юнайтед», так что верим в подопечных Брюса. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев с форой 0» за 1.85.

    Также обратим внимание на неплохую игру «сорок» в атаке и не слишком надежную оборону «дачников». Предлагаем присмотреться к ставке «тотал первого тайма больше 1» за 2.00. 0

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