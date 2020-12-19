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    Сможет ли «Гладбах» прервать серию без побед?

    «Боруссия» М — «Хоффенхайм». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.92 на матч Бундеслиги 19 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Хоффенхайм»
    Алассан Плеа
    В 13 туре чемпионата Германии «Боруссия» М будет принимать «Хоффенхайм». Игра пройдет на стадионе «Боруссия Парк» 19 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Хоффенхайм».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Декабря 2020 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.25
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    «Боруссия» М

    После 12 туров немецкого первенства коллектив из Менхенгладбаха имеет 18 баллов в копилке. В таблице чемпионата он находится на восьмом месте и отстает от зоны ЛЧ на 4 балла.

    Последняя победа «Боруссии» М во всех турнирах была зафиксирована 28 ноября. В тот день «жеребята» в ходе девятого тура Буднеслиги разгромили «Шальке» в родных стенах (4:1).

    В следующих пяти встречах в разных соревнованиях команда Марко Розе дважды проиграла и три раза скатала ничью. В чемпионате «Гладбах» разошелся миром с «Фрайбургом» (2:2), «Гертой» (1:1) и «Айнтрахтом» (3:3).

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    А между этими матчами «Боруссия» М в Лиге чемпионов уступила «Интеру» (2:3) и «Реалу» (0:2). Но «Шахтер» в игре с миланским клубом помог «Гладбаху» в итоге выйти из группы со второго места.

    «Хоффенхайм»

    После 12-го тура команда из Зинсхайма опустилась на 13 место в таблице Бундеслиги с 12 очками на счету. Теперь разрыв между еврокубковой зоной увеличился на 6 баллов.

    В своих последних пяти матчах в рамках немецкого первенства «Хоффенхайм» победил только раз. Дважды «деревенские» сыграли вничью, а еще в двух встречах остались без набранных баллов.

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    • В упомянутых поединках подопечные Себастьяна Хенесса расписали мировую со «Штутгартом» (3:3) и «Майнцем» (1:1), после чего была победа над «Аугсбургом» (3:1). В двух последних турах команда не справилась с «Байером» (1:4) и «РБ Лейпцигом» (0:1).

    А в Лиге Европы «Хоффенхайм» сыграл увереннее. В трех финальных встречах группового раунда сине-белые победили «Слован» Либерец (2:0), расписали мировую с «Црвеной Звездой» (0:0) и разбили «Гент» (4:1). В плей-офф «деревенские» вышли с первого места.

    Прогноз и ставка

    Победа «Боруссии» М в игре 13-го тура Бундеслиги оценивается в 1.91, на ничью букмекеры предлагают коэффициент 4.28, а на победу «Хоффенхайма» — 3.72.

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    В чемпионате оба клуба в последнее время теряют очки. Но «Хоффенхайм» играет заметно хуже, а у «Боруссии» М пока не все так плохо.

    Уже в 13-м туре «Гладбах» может ворваться в еврокубковую зону, если обыграет соперников из Зинсхайма, а пара конкурентов потеряет очки. Дома команда Марко Розе вполне способна будет разобраться с гостями, у которых сейчас проблемы. Наши прогноз и ставка — «Боруссия» М не проиграет и тотал больше 2.5 за 1.92. 0

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    «Боруссия» М — «Хоффенхайм». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.92 на матч Бундеслиги 19 декабря 2020 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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