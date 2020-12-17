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    «Ростов» и Карпин ускорят отставку Гончаренко?

    «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставка с коэффициентом 3.44 на чемпионат России 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — ЦСКА
    Валерий Карпин
    «Ростов» встретится на своем поле с московским ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Ростов» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Декабря 2020 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Ростов»

    Текущий сезон складывается для «Ростова» довольно успешно, несмотря на то, что в начале осени клуб продал некоторых важных футболистов.

    После 18-ти туров команда Валерия Карпина занимает четвертое место. Сейчас у «Ростова» на шесть очков меньше, чем у лидирующего «Зенита».

    Если не брать во внимание провальную игру с «Уфой», «Ростов» почти идеально проводит заключительный отрезок перед зимней паузой. Донской клуб одержал три победы в четырех предыдущих турах, выиграв у «Рубина», «Динамо» и «Ахмата».

    Календарь и таблица РПЛ

    Также стоит отметить, что «Ростов» выиграл половину из восьми домашних матчей. Если бы не обидные потери очков в играх с «Химками» и «Уфой», команда Карпина сейчас могла бы стоять на одном уровне с «Зенитом».

    ЦСКА

    Тем временем у ЦСКА сейчас очень сложный период. Команда провалила групповой этап Лиги Европы и упустила лидерство в РПЛ.

    В четырех предыдущих турах «армейцы» не одержали ни одной победы. После поражения от «Рубина» команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с «Химками» и «Уралом».

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    • Матч с «Уралом» это вообще отдельная история. ЦСКА весь второй тайм играл в большинстве, вел в счете, но в итоге пропустил второй гол за несколько минут до финального свистка.

    Очевидно, что команда находится в ужасном состоянии, в том числе в психологическом плане. ЦСКА уже не первую неделю играет на фоне бесконечных разговоров о возможной отставки Гончаренко. По слухам, белорусский специалист будет уволен в случае потери очков в игре с «Ростовом».

    Прогноз и ставка

    На «Ростов» в предстоящем матче можно поставить за 3.44, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу ЦСКА — за 2.34.

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    Ко всем возможным проблемам ЦСКА можно добавить еще и статистику в матчах против «Ростова». Три из пяти предыдущих игра между этими командами завершились в пользу «Ростова». То есть Карпин умеет играть против ЦСКА.

    Ставка — победа «Ростова» за 3.44. Скорее всего, Карпин решит дальнейшую судьбу Гончаренко в ЦСКА.

    А таже ставка на тотал «Ростова» больше 1,5 за 3.45. Коэффициент в данном случае существенно завышен. По два мяча «армейцами» забили даже «Химки» и «Урал». 0

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