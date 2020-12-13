«Лилль» — «Бордо». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции 13 декабря 2020 года

В 14 туре французской Лиги 1 «Лилль» будет принимать «Бордо». Игра пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» 13 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Бордо».

«Лилль»

«Лилль» на неделе играл в Лиге Европы. Французский клуб проиграл «Селтику» (2:1) в матче, который уже не имел турнирного значения, ведь он уже вышел в плей-офф.

Тем самым, беспроигрышная серия «Лилля» во всех турнирах составила четыре матча: две победы и две ничьи.

В Лиге 1 «Лилль» 8 ноября потерпел первое поражение в сезоне на всех фронтах (беспроигрышная серия насчитывала 12 игр), уступив «Бресту» со счетом 2:3.

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После этого команда разгромила «Лорьян» (4:0), поделила очки с «Сент-Этьеном» (1:1) и победила «Монако» (2:1). Клуб идет на третьем месте, но отставание от лидера ПСЖ и второго Марселя — два и один баллов соответственно.

«Бордо»

Команда из одноименного города в 13 матчах чемпионата заработала 19 очков. На данном этапе первенства она находится на 10 позиции в турнирной таблице.

Новый сезон «Бордо» начал с нулевой ничьей в противостоянии с «Нантом» (0:0). А уже во втором туре этот коллектив завоевал три очка, обыграв в гостях «Анже» (2:0).

Затем подопечные Паулу Соузы провели трехматчевый отрезок без побед. С 11 по 27 сентября «Жирондинцы» разошлись миром с «Лионом» (0:0), уступили «Лансу» (1:2) и не выявили сильнейшего в игре с «Ниццей» (0:0).

В ноябре «Бордо» уступил «Монако» (0:4) и «Монпелье» (0:2). Однако с тех пор дружина Паулу Соузы не знает поражений, переиграв «Ренн» (1:0) и «Брест» (1:0), а также сыграв вничью 2:2 с ПСЖ.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10. 0