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    Сохранит ли команда Клоппа второе место?

    «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч АПЛ 13 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Ливерпуль»
    Юрген Клопп
    В 12 туре английской Премьер-лиги «Фулхэм» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» 13 декабря. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Декабря 2020 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 19:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 5.55
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
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    «Фулхэм»

    Старейший представитель Лондона в турнирной таблице Премьер-лиги находится сейчас на 17 месте в чемпионате с 7 очками на счету. От красной зоны команда оторвалась всего на 1 балл.

    В 11 играх чемпионата «Фулхэм» победил только дважды. Впервые в сезоне «дачники» заработали 3 очка за матч в 7-м туре. Тогда на «Крэйвен Коттедж» хозяева одержали верх над «Вест Бромвичем» (2:0).

    После той встречи лондонцы потерпели два поражения. Сперва в дерби подопечные Скотта Паркера уступили «Вест Хэму» (0:1), а затем его команда дома не справилась с «Эвертоном» (2:3).

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    В конце прошлого месяца «Фулхэм» добыл вторую победу в сезоне. На «Кинг Пауэр» гости одолели «Лестер» (2:1). Но в последнем матче команда Скотта Паркера осталась ни с чем в противостоянии с «Манчестер Сити» (0:2).

    «Ливерпуль»

    Действующие чемпионы Англии на данный момент находятся на втором месте в таблице АПЛ с 24 очками в копилке. Столько же баллов на счету «Тоттенхэма», который пока лидирует.

    В последних семи матчах во всех турнирах «Ливерпуль» победил трижды. А в Премьер-лиге «мерсисайдцы» потеряли очки в двух встречах из четырех недавних. В одном из поединков чемпионата подопечные Юргена Клоппа расписали мировую с «Манчестер Сити» (1:1).

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    • Затем в АПЛ красные раскатали «Лестер» (3:0) и неожиданно сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1). В последнем на данный момент матче первенства «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0).

    В Лиге чемпионов потери команды Клоппа можно объяснить отсутствие турнирной мотивации. В еврокубках «мерсисайдцы» уступили «Аталанте» (0:2), обыграли «Аякс» и скатали ничью с «Мидтьюлланном» (1:1). В группе «Ливерпуль» финишировал первым.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фулхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.90, на ничью — 5.95, а на победу «Ливерпуля» — 1.34.

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    Решив все свои дела в еврокубках, команда Клоппа на время сконцентрируется на АПЛ. От лидерства красных отделяют лишь дополнительные показатели. В любой момент «мерсисайдцы» могут выскочить на первое место.

    В игре с соперником, который бьется за спасение и имеет второй худший показатель в обороне, гости должны побеждать уверенно. Наши прогноз и ставка — «Ливерпуль» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.85. 0

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