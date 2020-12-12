«Унион Берлин» — «Бавария». Прогноз (к. 2.32) и ставки на чемпионат Германии 12 декабря 2020 года

«Бавария» встретится с «Унион Берлин» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 декабря в Берлине, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Унион Берлин» — «Бавария».

«Унион Берлин»

«Унион» в прошлом туре не смог продлить свою внушительную беспроигрышную серию. После восьми матчей без поражений берлинская команда уступила в дерби «Герте» (1:3). Во многом это произошло из-за раннего удаления в составе «Униона», который остался вдесятером уже в середине первого тайма.

После этой неудачи «Унион» откатился в турнирной таблице на шестое место. Но если смотреть на ситуацию в целом, то, разумеется, вряд ли кто-то ожидал, что после десяти туров команда Урса Фишера будет в топ-6.

В пяти матчах на своем поле «Унион» набрал восемь очков, потерпев лишь одно поражение.

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Также стоит отметить атаку команды. «Унион» забил уже 22 мяча — больше только у «Баварии» (34).

«Бавария»

Тем временем «Бавария», как обычно, обосновалась на первом месте. Хотя недавние матчи получились не самыми позитивными.

Перед гостевой победой над «Штутгартом» «Бавария» сыграла вничью на своем поле с «Вердером», а после — едва не уступила дома «Лейпцигу» (3:3).

Возможно, «Бавария» слегка расслабилась. Хотя нельзя исключать, что команда Ханса-Дитера Флика слегка утомилась каждый раз играть по два матча в неделю.

Победная серия «Баварии» в гостевых матчах Бундеслиги составляет четыре матча. После выездного поражения от «Хоффенхайма» мюнхенский клуб выиграл у «Арминии», «Кельна», дортмундской «Боруссии» и «Штутгарта».

Интересно, что «Бавария» пропускала во всех этих матчах. Концентрации чемпиону Германии все-таки не хватает.

Прогноз и ставка

На «Унион» в предстоящем матче можно поставить за 9.90, ничью букмекеры предлагают за 7.20, а победу «Баварии» — за 1.31.

Понятно, что в «Унион» никто не верит. Хозяева классно проводят первую часть сезона, но перед игрой с «Баварией» это, как многим кажется, не имеет никакого значения.

Ставить против «Баварии» действительно опасно. Однако вполне логично предположить, что хозяевам все же удастся забить хотя бы один мяч.

Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.32.

Еще один интересный вариант — ставка на обе команды забьют во втором тайме за 2.83. 0