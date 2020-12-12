ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть? Фрагмент матчаБесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
  • 18:03
    • Дале выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене
  • 19:38
    • ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока мира
  • 17:07
    • Стал известен состав сборной России на женскую эстафету в Хохфильцене
  • 16:54
    • РФС пожизненно отстранил арбитра за организацию договорного матча
  • 14:47
    • Погба хочет вернуться в «Ювентус» — СМИ
  • 14:37
    • Агент Миранчука: Алексей на днях вернется в общую группу
  • 14:18
    • ПСЖ не продаст Неймара меньше, чем за 100 миллионов
    Все новости спорта

    Сможет ли «Монако» навязать борьбу «Марселю» на «Велодроме»?

    «Марсель» — «Монако». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 12 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Марсель Прогнозы на Монако Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Монако»
    Рубен Агилар
    В 14 туре французской Лиги 1 «Марсель» будет принимать «Монако». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 12 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Монако».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 12 Декабря 2020 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 19:00 Монако Монако
  • Монако
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Марсель»

    Французский клуб из одноименного города сыграл в 11 матчах Лиги 1. В таблице чемпионата команда находится на четвертом месте с 24 очками на счету. От первой строчки она отстала на 4 балла, имея 2 игры в запасе.

    В Лиге 1 «Марсель» последний раз терял очки еще в начале октября. В шестом туре «южане» расписали мировую с «Лионом» (1:1). С того момента прошло еще 5 матчей в чемпионате. Во всех команда победила.

    Подопечные Андре Виллаша-Боаша одержали верх над «Бордо» (3:1), «Лорьяном» (1:0), «Страсбуром» (1:0), «Нантом» (3:1) и «Нимом» (2:0). А вот в еврокубках «провансальцы» провалились.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В ЛЧ после встречи с «Лионом» «Марсель» проиграл «Олимпиакосу» (0:1), «Ман Сити» (0:3), «Порту» (0:3; 0:2), одолел «Олимпиакос» в пятом туре (2:1) и влетел «Сити» (0:3). В таблице команда в итоге оказалась последней.

    «Монако»

    В отличие от «Марселя», команда из княжества сыграла во всех 13 поединках чемпионата и заработала 23 очка. В таблице она замыкает пятерку сильнейших и отстает от будущего соперника на 1 балл.

    В октябре «Монако» провел печальный отрезок без побед. В трех матчах красно-белые заработали только 1 очко. А в ноябре «монегаски» были хороши. Во всех поединках минувшего месяца они были сильнее соперников.

  • Трансферный дайджест. 1-7 декабря
  • Объединятся ли Неймар с Месси, куда перейдет Иско, купит ли «Зенит» полузащитника «Штутгарта» и другие трансферные новости последних дней
  • 07/12/2020

    • Первого числа княжеский клуб на «Луи II» раскатал «Бордо» (4:0). А через неделю подопечные Нико Ковача на «Альянц Ривьера» одержали верх над «Ниццей» (2:1). В следующем поединке красно-белые совершили камбэк с 0:2 и вытащили победу в игре против ПСЖ (3:2).

    В последней ноябрьской встрече «Монако» хлопнул «Ним» (3:0). А вот в декабре команда Нико Ковача начала свои выступления с потери. На «Пьер Моруа» она уступила «Лиллю» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Марселя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.82, ничья оценивается в 3.66, а победа «Монако» — в 2.52.

    50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В отличие от провальной еврокубковой кампании, в Лиге 1 «Марсель» неплох. Имея пару дополнительных матчей, он в итоге может выскочить на первое место и побороться с парижанами за золото.

    На «Велодроме» хозяевам предстоит встретиться с клубом, который сейчас также силен. В очных матчах в Марселе эти соперники с 2009-го года во всех турнирах забивают друг другу в каждой встрече. В грядущем поединке зрителей также ждет результативная дуэль. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.64. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сассуоло — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вальядолид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ротор — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    «Марсель» — «Монако». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 12 декабря 2020 года. Прогноз на «Марсель» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры