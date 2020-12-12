«Марсель» — «Монако». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 12 декабря 2020 года

В 14 туре французской Лиги 1 «Марсель» будет принимать «Монако». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 12 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Монако».

«Марсель»

Французский клуб из одноименного города сыграл в 11 матчах Лиги 1. В таблице чемпионата команда находится на четвертом месте с 24 очками на счету. От первой строчки она отстала на 4 балла, имея 2 игры в запасе.

В Лиге 1 «Марсель» последний раз терял очки еще в начале октября. В шестом туре «южане» расписали мировую с «Лионом» (1:1). С того момента прошло еще 5 матчей в чемпионате. Во всех команда победила.

Подопечные Андре Виллаша-Боаша одержали верх над «Бордо» (3:1), «Лорьяном» (1:0), «Страсбуром» (1:0), «Нантом» (3:1) и «Нимом» (2:0). А вот в еврокубках «провансальцы» провалились.

Все прогнозы на Лигу 1

В ЛЧ после встречи с «Лионом» «Марсель» проиграл «Олимпиакосу» (0:1), «Ман Сити» (0:3), «Порту» (0:3; 0:2), одолел «Олимпиакос» в пятом туре (2:1) и влетел «Сити» (0:3). В таблице команда в итоге оказалась последней.

«Монако»

В отличие от «Марселя», команда из княжества сыграла во всех 13 поединках чемпионата и заработала 23 очка. В таблице она замыкает пятерку сильнейших и отстает от будущего соперника на 1 балл.

В октябре «Монако» провел печальный отрезок без побед. В трех матчах красно-белые заработали только 1 очко. А в ноябре «монегаски» были хороши. Во всех поединках минувшего месяца они были сильнее соперников.

Первого числа княжеский клуб на «Луи II» раскатал «Бордо» (4:0). А через неделю подопечные Нико Ковача на «Альянц Ривьера» одержали верх над «Ниццей» (2:1). В следующем поединке красно-белые совершили камбэк с 0:2 и вытащили победу в игре против ПСЖ (3:2).

В последней ноябрьской встрече «Монако» хлопнул «Ним» (3:0). А вот в декабре команда Нико Ковача начала свои выступления с потери. На «Пьер Моруа» она уступила «Лиллю» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Марселя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.82, ничья оценивается в 3.66, а победа «Монако» — в 2.52.

В отличие от провальной еврокубковой кампании, в Лиге 1 «Марсель» неплох. Имея пару дополнительных матчей, он в итоге может выскочить на первое место и побороться с парижанами за золото.

На «Велодроме» хозяевам предстоит встретиться с клубом, который сейчас также силен. В очных матчах в Марселе эти соперники с 2009-го года во всех турнирах забивают друг другу в каждой встрече. В грядущем поединке зрителей также ждет результативная дуэль. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.64. 0