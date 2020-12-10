«Лудогорец» — ЛАСК. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

В рамках 6-го тура Лиги Европы «Лудогорец» дома примет ЛАСК. Команды встретятся 10 декабря на арене «Хувефарма». Начало матча в 23:00 по мск. Прогноз на «Лудогорец» — ЛАСК.

«Лудогорец»

«Лудогорец» в текущей компании Лиги Европы еще не заработал очков и, само собой, уже потерял шансы на попадание в плей-офф.

Начал этот розыгрыш клуб из города Разграда с домашнего поражения от «Антверпена» (1:2), затем он уступил в гостях 3:4 грядущего соперника, а потом был дважды бит «Тоттенхэмом» — 1:3 и 0:4.

В предпоследнем, пятом туре команда вновь потерпела неудачу — на выезде против «Антверпена» со счетом 1:3.

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Во внутреннем первенстве «зелено-белые» возглавляют турнирную таблицу, однако ближайший преследователь отстает всего на два очка. На выходных они в гостях переиграли «Славию» София со счетом 2:0.

ЛАСК

Австрийский клуб после четырех туров занимает третье место в группе. В активе ЛАСК пока что семь очков.

На позапрошлой неделе ЛАСК проиграл дома «Антверпену», упустив возможность подняться на второе место. Последние шансы на плей-офф потеряны в прошлом туре, сыграв 3:3 с «Тоттенхэмом».

Теперь австрийцы отстают от бельгийцев и англичан на пять и три очков соответственно. Так что ближайшая игра уже не будет иметь турнирного значения.

В австрийской Бундеслиге команда из Линца занимает первое место, опережая «Зальцбург» всего на один балл.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20. 0