«Селтик» — «Лилль». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

В четверг, 10 декабря, в 6-м туре группового этапа Лиги Европы квартета H шотландский «Селтика» в Глазго на своей арене «Селтик Парк» примет французский «Лилль». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Селтик» — «Лилль».

«Селтик»

«Селтик» провалил групповой раунд Лиги Европы, заработав всего лишь одно очко в пяти проведенных встречах. Коллектив при любых раскладах уже не покинет последнюю строчку в турнирной таблице.

Этот единственный пункт «кельты» заработали еще во втором туре, расписав мировую на поле предстоящего соперника (2:2). Четыре другие игры шотландский коллектив проиграл.

Клуб из Глазго по два раза был повержен итальянским «Миланом» (1:3 дома и 2:4 на выезде), а также пражской «Спартой» (дважды по 1:4).

Все прогнозы на Лигу Европы

Накануне «зелено-белые» в рамках чемпионата Шотландии расписали дома мировую с «Сент-Джонстоном» (1:1), продлив т.с. свою безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В турнирке внутреннего первенства «Селтик» идет вторым, сильно отстав от «Рейнджерс».

«Лилль»

«Лилль» борется с «Миланом» за первое место в группе H. В случае победы над «Селтиком» французы гарантируют себе первую позицию в своем квартете, т.к. опережают «Милан» на один балл.

За весь текущий групповой этап Лиги Европы «доги» ни разу не проиграли, трижды победив при двух мировых исходах. Ничьи были дома со своим предстоящим противником (2:2) и с «россонери» (1:1).

Виктории состоялись дважды над пражской «Спартой» (2:1 дома и 4:1 на выезде), а также над миланским коллективом на «Сан-Сиро» со счетом 3:0.

На выходных «Лилль» в рамках чемпионата Франции переиграл в родных стенах «Монако» (2:1) и подняться на вторую строчку, отставая от лидера на два очка. Отметим, что у команды сейчас 5-матчевая беспроигрышная серия.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.30.

На викторию «Селтика» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.72.

«Доги» уже гарантировали себе место в 1/16 Лиги Европы и вряд ли привезут основу в Глазго. Поэтому, рискнем в этой игре поставить на викторию хозяев. 0