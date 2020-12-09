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    «Интер» — «Шахтер» Донецк. Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Шахтер» Донецк
    Тайсон
    «Интер» будет принимать «Шахтер» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 9 декабря. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Шахтер» Донецк.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 09 Декабря 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 23:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.28
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Интер»

    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Интер» после четырех туров оказался на грани сенсационного провала, но после пятого тура сохраняет шансы на выход в плей-офф.

    В четырех первых турах миланский клуб набрал только 2 очка (в играх с «Шахтером» и «Боруссией» М), однако в 5-м туре команда Антонио Конте обыграла «Гладбах» (3:2), благодаря чему осталась в борьбе за евровесну.

    В невероятно запутанной группе В у «Интера» — 5 очков и последнее место. Забито 7 голов, а пропущено 9. Однако миланцы могут как выйти в плей-офф ЛЧ, так и продолжить борьбу в Лиге Европы, так и вовсе покинуть еврокубки.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    К матчу против «Шахтера» «Интер» подошел в хорошем настроении. В Серии А миланцы обыграли «Болонью» со счетом 3:1, продлив свою серию побед в чемпионате до трех матчей. В таблице Серии А «Интер» занимает второе место, на 5 очков отставая от «Милана».

    «Шахтер»

    «Шахтер» в нынешней Лиге чемпионов — команда парадоксов. «Горняки» дважды обыграли «Реал», отобрали очки у «Интера», но при этом безвольно проиграли «Боруссии» М оба раза с разгромным счетом (0:6 и 0:4).

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    • Набрав 7 очков в пяти турах, «Шахтер» занимает второе место в группе В. Донецкий клуб опережает «Реал», у которого также 7 очков, за счет преимущества в личных встречах, а от «Боруссии» отстает на 1 очко. Забито у «Шахтера» 5 голов, а пропущено 12.

    При этом «горняки» еще совершенно не гарантировали себе евровесну — поражение от «Интера» может отбросить их на итоговое последнее место в группе.

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    • Перед игрой с «Интером» в УПЛ «Шахтер» размялся на «Минае» — 5:1, одержав в чемпионате вторую победу подряд. В таблице УПЛ «горняки» идут вторыми, на 3 очка отставая от «Динамо».

    Прогноз и ставка

    На победу «Интера» букмекеры дают коэффициент 1,31, на ничью — 6,40, на «Шахтер» — 10,00.

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    Первая встреча этих команд завершилась вничью и без забитых голов — 0:0.

    Прогноз и ставка на этот матч — ничья хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,91. 0

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