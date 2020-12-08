«Барселона» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.30) и ставки на Лигу чемпионов 8 декабря 2020 года

«Барселона» встретится на своем поле с «Ювентусом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Ювентус».

«Барселона»

В отличие от Примеры, в еврокубках дела у каталонского гранда складываются отлично. В пяти играх «блауграна» заработала 15 максимальных баллов и уже вышла в плей-офф.

В стартовом поединке в Лиге чемпионов «Барселона» разгромила «Ференцварош» (5:1). Далее в главном еврокубке подопечные Рональда Кумана победили «Ювентус» (2:0) в Турине.

В 3-м матче турнира каталонцы переиграли «Динамо» Киев (2:1). Наконец, в двух предыдущих турах им удалось разгромить на выезде украинскую (4:0) и венгерскую (3:0) команды.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате команда «Барселона» занимает девятое место, а потенциально — седьмое. За 10 матчей она заработала всего 14 очков и отстает от лидера на 12 баллов.

«Ювентус»

Туринский гранд обеспечил себе путевку в следующий этап Лиги чемпионов. В пяти встречах группового раунда итальянцы набрали 12 очков и опередили ближайших преследователей на 11 пунктов.

В первом еврокубковом матче «Ювентус» в Киеве разобрался с «Динамо» (2:0). А затем в родных стенах «бьянконери» не справились с «Барселоной» (0:2).

Решить задачу с досрочным выходом помогли матчи с клубом «Ференцварош» — разгром соперников (4:1) в Турине победа на выезде (2:1). В 5-м туре «бьянконери» дома было разгромлено «Динамо» (3:0).

В чемпионате Италии «Ювентус» пока находится на четвертой строчке с 20 очками в копилке. От лидеров «Старая синьора» отстает на шесть пунктов.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 3,40.

Успех хозяев поля оценивается в 2,05, тогда как ничья — 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30. 0