«Вильярреал» — «Эльче». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 декабря 2020 года

В воскресенье, 6 декабря, «Вильярреал» на своем поле примет «Эльче» в рамках 12-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль-Мадригал», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Эльче».

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 20 очков.

«Желтая субмарина» одержала пять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение в 11 сыгранных турах.

В ноябре подопечные Унаи Эмери выиграли у «Вальядолида» (2:0) и «Хетафе» (3:1), а также разошлись миром с «Реалом» (1:1) и «Реал Сосьедадом» (1:1).

В середине недели «Вильярреал» нанес поражение «Сивасспору» (1:0) в Лиге Европы, гарантировав себе выход в 1/16 финала.

Календарь и таблица испанской Примеры

Среди травмированных в клубе значатся Карлос Бакка, Мойсес Гомес, Альберто Морено и Пако Алькасер.

«Эльче»

«Эльче» расположился на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 набранными очками.

На счету «зелено-полосатых» три победы, четыре ничьи и два поражения в девяти сыгранных турах.

В трех предыдущих матчах команда Хорхе Альмирона поделила очки с «Сельтой» (1:1), «Леванте» (1:1) и «Кадисом» (1:1).

Дисквалификацию у «Эльче» отбывает нападающий Лукас Бойе.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вильярреала» — 1.34, победа «Эльче» — 9.20, ничья — 5.50.

Данный расклад можно назвать очевидным, ведь «желтая субмарина» потерпела в нынешнем сезоне всего одно поражение, тогда как перспективы «зелено-полосатых» кажутся туманными после серии из четырех матчей без побед.

Можно смело ставить на победу хозяев, но, поскольку коэффициент на это событие слишком низкий, наш прогноз и ставка — «победа "Вильярреала" с форой -1,5» за 1.98.

Также можно ожидать, что встреча будет результативной. В 11 турах хозяева забили 15 голов, но на домашнем поле их средние показатели должны улучшиться. Еще один вариант — «тотал голов больше 2,5» за 1.71. 0