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    Останется ли «Вильярреал» в группе лидеров?

    «Вильярреал» — «Эльче». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Эльче»
    Альфонсо Педраса
    В воскресенье, 6 декабря, «Вильярреал» на своем поле примет «Эльче» в рамках 12-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль-Мадригал», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Эльче».
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    Футбол. Испания. Примера 06 Декабря 2020 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:30 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 20 очков.

    «Желтая субмарина» одержала пять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение в 11 сыгранных турах.

    В ноябре подопечные Унаи Эмери выиграли у «Вальядолида» (2:0) и «Хетафе» (3:1), а также разошлись миром с «Реалом» (1:1) и «Реал Сосьедадом» (1:1).

    В середине недели «Вильярреал» нанес поражение «Сивасспору» (1:0) в Лиге Европы, гарантировав себе выход в 1/16 финала.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Среди травмированных в клубе значатся Карлос Бакка, Мойсес Гомес, Альберто Морено и Пако Алькасер.

    «Эльче»

    «Эльче» расположился на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 набранными очками.

    На счету «зелено-полосатых» три победы, четыре ничьи и два поражения в девяти сыгранных турах.

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    • В трех предыдущих матчах команда Хорхе Альмирона поделила очки с «Сельтой» (1:1), «Леванте» (1:1) и «Кадисом» (1:1).

    Дисквалификацию у «Эльче» отбывает нападающий Лукас Бойе.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вильярреала» — 1.34, победа «Эльче» — 9.20, ничья — 5.50.

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    Данный расклад можно назвать очевидным, ведь «желтая субмарина» потерпела в нынешнем сезоне всего одно поражение, тогда как перспективы «зелено-полосатых» кажутся туманными после серии из четырех матчей без побед.

    Можно смело ставить на победу хозяев, но, поскольку коэффициент на это событие слишком низкий, наш прогноз и ставка — «победа "Вильярреала" с форой -1,5» за 1.98.

    Также можно ожидать, что встреча будет результативной. В 11 турах хозяева забили 15 голов, но на домашнем поле их средние показатели должны улучшиться. Еще один вариант — «тотал голов больше 2,5» за 1.71. 0

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    «Вильярреал» — «Эльче». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 декабря 2020 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Эльче». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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