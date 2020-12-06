«Вильярреал» — «Эльче». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 декабря 2020 года

«Вильярреал»
«Вильярреал» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 20 очков.
«Желтая субмарина» одержала пять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение в 11 сыгранных турах.
В ноябре подопечные Унаи Эмери выиграли у «Вальядолида» (2:0) и «Хетафе» (3:1), а также разошлись миром с «Реалом» (1:1) и «Реал Сосьедадом» (1:1).
В середине недели «Вильярреал» нанес поражение «Сивасспору» (1:0) в Лиге Европы, гарантировав себе выход в 1/16 финала.
Календарь и таблица испанской Примеры
Среди травмированных в клубе значатся Карлос Бакка, Мойсес Гомес, Альберто Морено и Пако Алькасер.
«Эльче»
«Эльче» расположился на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 набранными очками.
На счету «зелено-полосатых» три победы, четыре ничьи и два поражения в девяти сыгранных турах.
В трех предыдущих матчах команда Хорхе Альмирона поделила очки с «Сельтой» (1:1), «Леванте» (1:1) и «Кадисом» (1:1).
Дисквалификацию у «Эльче» отбывает нападающий Лукас Бойе.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вильярреала» — 1.34, победа «Эльче» — 9.20, ничья — 5.50.
Данный расклад можно назвать очевидным, ведь «желтая субмарина» потерпела в нынешнем сезоне всего одно поражение, тогда как перспективы «зелено-полосатых» кажутся туманными после серии из четырех матчей без побед.
Можно смело ставить на победу хозяев, но, поскольку коэффициент на это событие слишком низкий, наш прогноз и ставка — «победа "Вильярреала" с форой -1,5» за 1.98.
Также можно ожидать, что встреча будет результативной. В 11 турах хозяева забили 15 голов, но на домашнем поле их средние показатели должны улучшиться. Еще один вариант — «тотал голов больше 2,5» за 1.71. 0