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    Возьмут ли «Крылышки» реванш у «Енисея»?

    «Крылья Советов» — «Енисей». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч ФНЛ 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Енисей»
    Игрок «Крылышек»
    5 декабря в 26-м туре первого российского дивизиона «Крылья Советов» на «Самара Арене» встретятся с красноярским «Енисеем». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Енисей».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Декабря 2020 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    «Крылья Советов»

    Перед стартом 26-го тура розыгрыша ФНЛ «Крылья Советов» находятся на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав в 25 играх 52 балла, отставая от второй строки на один пункт.

    В минувшем туре первенства «волжане» в гостях уступили соседу по турнирке «Оренбургу» (1:2), тем самым прервав 5-матчевую беспроигрышную серия, где четыре игры были выигрышными.

    Победные результаты были в этом отрезке добыты на своей территории над «Акроном» (3:0), «Велесом» (2:1) и «Чайкой» (2:1), а также над «СКА-Хабаровск» (1:0) в гостях. Мировая состоялась на выезде с «Краснодаром-2» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    На своей территории в текущем розыгрыше первого дивизиона «Крылышки» добыли 11 викторий, а также по разу сыграли вничью и проиграли, разница мячей — 32:5.

    «Енисей»

    «Енисей» с 37 зачетными пунктами разместился на восьмой позиции в турнирной таблице ФНЛ, однако от зоны плей-офф команда сильно отстает.

    Клуб из Красноярска в прошлом месяце провел семь встреч в первенства, в которых по три раза побеждал и проигрывал, а также одну игру закончил мировым результатом.

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    • Так в минувшем туре он в родных стенах минимально переиграл «Текстильщик» (1:0), а матчем ранее был разгромлен во Владикавказе «Аланией» со счетом 0:3.

    Гостевая статистика «Енисея» в текущем розыгрыше первого дивизиона выглядит следующим образом: четыре победы, четыре ничью и шесть поражений, разница мячей — 12:20.

    В первом круге «Енисей» в Красноярске обыграл «Крылышки» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крыльев Советов» — 1.41, победа «Енисея» — 7.40, ничья — 4.74.

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    «Крылышки» на своей арене выступают очень сильно, так что у гостей из Красноярска будет мало шансов на благоприятный исход.

    Наш прогноз и ставка — П1 с форой (-1,5). 0

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    «Крылья Советов» — «Енисей». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч ФНЛ 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Енисей». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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