«Интер» — «Болонья». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Серии А 5 декабря 2020 года

В 10 туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Болонью». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 5 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Болонья».

«Интер»

«Нерадзурри» отстают от лидера «Милана» на пять пунктов, имея 18 баллов на счету. Подопечные Конте занимают вторую позицию, опережая третий «Сассуоло» по разнице мячей.

«Интер» выиграл в позапрошлом туре вернулся на победный путь в матче с «Торино» (4:2) после ничьих с «Аталантой» 1:1 и «Пармой» 2:2. 17 ноября команда потерпела свое первое поражение в сезоне от «Милана» со счетом 1:2.

В прошлом туре клуб снова добыл максимум очков, разгромив своего главного преследователя в гостевом поединке со счетом 3:0.

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Посреди этой недели коллектив также возродил надежды на плей-офф Лиги чемпионов, победив на выезде «Гладбах» (3:2), что стало первой викторией в главном еврокубке текущего сезона.

«Болонья»

Тем временем «Болонья» в девяти турах набрала 12 очков. Команда страдает нестабильностью, тем не менее, занимает место как раз в середине таблице.

После серии трех поражений кряду в октябре команда выигрывает чаще. С тех пор она чередует победы с поражениями, что касается всех турниров.

Одолеть удалось «Кальяри» (3:2), «Сампдорию» (2:1) и «Кротоне» (1:0). Единственное поражение в Серии А в ноябре было в гостевом матче с «Наполи» (0:1).

Еще один успех в данной серии имел место в дуэли с «Реджиной» (2:0) в Кубке Италии. Тем не менее, позже клуб вылетел из турнира, уступив в дополнительное время «Специи» (2:4).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15. 0