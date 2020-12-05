«Интер» — «Болонья». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Серии А 5 декабря 2020 года

«Интер»
«Нерадзурри» отстают от лидера «Милана» на пять пунктов, имея 18 баллов на счету. Подопечные Конте занимают вторую позицию, опережая третий «Сассуоло» по разнице мячей.
«Интер» выиграл в позапрошлом туре вернулся на победный путь в матче с «Торино» (4:2) после ничьих с «Аталантой» 1:1 и «Пармой» 2:2. 17 ноября команда потерпела свое первое поражение в сезоне от «Милана» со счетом 1:2.
В прошлом туре клуб снова добыл максимум очков, разгромив своего главного преследователя в гостевом поединке со счетом 3:0.
Посреди этой недели коллектив также возродил надежды на плей-офф Лиги чемпионов, победив на выезде «Гладбах» (3:2), что стало первой викторией в главном еврокубке текущего сезона.
«Болонья»
Тем временем «Болонья» в девяти турах набрала 12 очков. Команда страдает нестабильностью, тем не менее, занимает место как раз в середине таблице.
После серии трех поражений кряду в октябре команда выигрывает чаще. С тех пор она чередует победы с поражениями, что касается всех турниров.
Одолеть удалось «Кальяри» (3:2), «Сампдорию» (2:1) и «Кротоне» (1:0). Единственное поражение в Серии А в ноябре было в гостевом матче с «Наполи» (0:1).
Еще один успех в данной серии имел место в дуэли с «Реджиной» (2:0) в Кубке Италии. Тем не менее, позже клуб вылетел из турнира, уступив в дополнительное время «Специи» (2:4).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15. 0