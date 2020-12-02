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    Зацепится ли «Краснодар» за Лигу Европы?

    «Краснодар» — «Ренн». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ренн»
    Вандерсон
    В матче 5 тура Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Ренн» на одноименном стадионе. Поединок запланирован на 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Ренн».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 02 Декабря 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:55 Ренн Ренн
  • Ренн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Краснодар»

    Победа в этом матче даст «Краснодару» большие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Сейчас подопечные Мусаева имеют одно очко, как и соперник. Так что данный матч решит, кто выйдет из группы.

    «Краснодар» в этой Лиге чемпионов ни разу не выиграл, но раз сыграл вничью и как раз с «Ренном» (1:1). Кроме того, было 1:2 и 2:3 с «Севильей», а также 0:4 с «Челси».

    «Быки» вообще мало побеждали за последний месяц. В ноябре команда проиграла 4 из 5 поединков. В последнем своем выступлении, в рамках РПЛ, «черно-зеленые» минимально проиграли «Химкам».

    Лишь победа над «Тамбовом» с тем же результатом немного разбавила серию из семи поражений.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Непонятно, сыграет ли Матвей Сафонов. Сергей Петров и Тонни Вильена травмированы.

    «Ренн»

    У «Ренна» ситуация не лучше, поскольку «красно-черные» не выигрывают уже пятый матч — четыре поражения и ничья.

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    • «Ренн» в прошлом туре Лиги 1 сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1), а перед этим проиграл 4 встречи. В ЛЧ команда уступила «Челси» 0:3 и 1:2, а в чемпионате были неудачи в матчах с ПСЖ (0:3) и «Бордо» (0:1).

    Стоит отметить, что гости выиграли только 2 из 8 выездных матчей этого сезона. Также подметим низкий уровень результативности на данный момент. В пяти играх ноября футболисты Жюльена Штефана забили только два гола.

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    Среди травмированных Даниэле Ругани, Сехру Гирасси и Жонас Мартен. Может пропустить встречу Мартин Терье.

    Прогноз и ставка

    На этот матч букмекеры дают равные коэффициенты, оценивая шансы обеих команд цифрой 2.70. На ничью предлагается коэффициент 3.40.

    «Краснодар» неплохо показал себя в матчах с «Севильей», так что надежда хотя бы на ничью вполне оправдана. Тем более «Ренн» катастрофически мало забивает. Давайте рискнем и поставим на Ф1 (0) за 1.93.

    «Краснодар» пропустил в 4 из 5 матчей ноября, а «Ренн» — во всех пяти. Предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.71. 0

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    «Краснодар» — «Ренн». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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