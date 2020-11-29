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    Сохранит ли «Милан» лидерство в Серии А?

    «Милан» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Серии А 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Фиорентина»
    Симон Кьер
    В 9 туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 29 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Милан» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Ноября 2020 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 17:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    «Милан»

    Футбольный клуб из одноименного города текущий сезон начал мощно. В турнирной таблице Серии А он лидирует с 20 очками на счету. «Сассуоло», который идет вторым, отстает от миланцев на 2 балла.

    В Серии А «Милан» еще не проигрывал, а вот первая потеря очков случилась в пятом туре. Тогда в родных стенах «россонери» расписали мировую с «Ромой» (3:3).

    После встречи с римлянами команда Стефано Пиоли в чемпионате страны успела победить «Удинезе» (2:1), расписать мировую с «Вероной» (2:2) и прихлопнуть «Наполи» (3:1).

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    А вот в Лиге Европы красно-черные потерпели первое поражение в начале текущего месяца. Дома миланцы были разгромлены «Лиллем» (0:3). А 26 числа «Милан» сыграл с французским клубом вничью (1:1).

    «Фиорентина»

    Футбольный клуб из Флоренции застрял на 15 строчке в таблице итальянского первенства. Сейчас на его счету имеется всего 8 очков, а расстояние между командами из красной зоны составляет 3 пункта.

    На старте сезона «Фиорентина» смогла добыть победу над «Торино» (1:0). А затем начались потери. В двух следующих матчах «фиалки» потерпели поражения от «Интера» (3:4) и «Сампдории» (1:2).

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    • В четвертом туре фиолетовые расписали мировую со «Специей» (2:2). Позже флорентийский клуб обыграл «Удинезе» (3:2) и прошел «Падову» в Кубке. Далее в чемпионате команда уступила «Роме» (0:2).

    А после ничьей с «Пармой» (0:0) «Фиорентина» сменила главного тренера. Командой теперь руководит Чезаре Пранделли. В первой встрече под его крылом «фиалки» проиграли «Беневенто» (0:2). А на неделе они прошли «Удинезе» в дополнительное время в Кубке (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью — 3.96, а на победу «Фиорентины» — 4.92.

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    Пока миланцы уверенно лидирует в гонке за скудетто, команда из Флоренции играет очень нестабильно и находится в нескольких шагах от борьбы за выживание.

    С такой плохой формой «фиалкам» будет тяжело противостоять команде Пиоли даже без Ибры в составе. Наши прогноз и ставка — победа «Милана» с коэффициентом 1.75. 0

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    «Милан» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Серии А 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Милан» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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