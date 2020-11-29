«Лорьян» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Лиги 1 29 ноября 2020 года

29 ноября в матче 12 тура французской Лиги 1 «Лорьян» примет дома «Монпелье». Встреча будет проходить на «Стад дю Мустуар». Начало поединка в 17:00 по мск. Прогноз на «Лорьян» — «Монпелье».

«Лорьян»

«Лорьян» продолжает оставаться без побед и на данный момент у команды серия из четырех матчей. В прошлом туре хозяева потерпели 7 поражение в сезоне.

«Мерлузовые» потерпели крупное поражение от «Лилля» в прошлом туре со счетом 0:4. Это было самая крупная неудача и самое беспомощное выступление хозяев в сезоне.

Туром ранее «Лорьян» проиграл «Нанту» 0:2 и «Марселю» 0:1. Лишь в матче с «Дижоном» получилось не проиграть (0:0).

Календарь и таблица Лиги 1

«Лорьян» проиграл три из четырех домашних матчей. В последних двух команда не забивала.

«Монпелье»

У гостей форма намного лучше. Они победили в трех играх подряди сейчас занимают 5 место с 20 очками.

«Монпелье» победил «Сент-Этьен» 1:0 и «Бордо» 2:0. В прошлом туре была перестрелка со «Страсбургом» (4:3).

На выезде у «паладинов» серия из четырех матчей без поражений. Кроме двух побед «Монпелье» сыграл вничью с «Монако» (1:1) и «Дижоном» (2:2).

У гостей дисквалифицирован Дэмьен Ле Таллек. Он пропустил уже три тура.

Прогноз и ставка

За 3.20 букмекеры предлагают победу «Лорьяна», а на успех «Монпелье» они дают 2.26. Ничья оценивается цифрой 3.50.

«Монпелье» находится в лучшей форме, победив три матча подряд. Скорее всего, что гости будут ближе к победе. У хозяев же только две победы в сезоне.

Учитывая эти показатели, мы ставим на победу «Монпелье» за 2.26. 0