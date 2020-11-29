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    Выиграет ли «Монпелье» в четвертый раз подряд?

    «Лорьян» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Лиги 1 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Монпелье»
    Игроки «Монпелье»
    29 ноября в матче 12 тура французской Лиги 1 «Лорьян» примет дома «Монпелье». Встреча будет проходить на «Стад дю Мустуар». Начало поединка в 17:00 по мск. Прогноз на «Лорьян» — «Монпелье».
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Ноября 2020 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 17:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.20
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    «Лорьян»

    «Лорьян» продолжает оставаться без побед и на данный момент у команды серия из четырех матчей. В прошлом туре хозяева потерпели 7 поражение в сезоне.

    «Мерлузовые» потерпели крупное поражение от «Лилля» в прошлом туре со счетом 0:4. Это было самая крупная неудача и самое беспомощное выступление хозяев в сезоне.

    Туром ранее «Лорьян» проиграл «Нанту» 0:2 и «Марселю» 0:1. Лишь в матче с «Дижоном» получилось не проиграть (0:0).

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Лорьян» проиграл три из четырех домашних матчей. В последних двух команда не забивала.

    «Монпелье»

    У гостей форма намного лучше. Они победили в трех играх подряди сейчас занимают 5 место с 20 очками.

    «Монпелье» победил «Сент-Этьен» 1:0 и «Бордо» 2:0. В прошлом туре была перестрелка со «Страсбургом» (4:3).

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    • На выезде у «паладинов» серия из четырех матчей без поражений. Кроме двух побед «Монпелье» сыграл вничью с «Монако» (1:1) и «Дижоном» (2:2).

    У гостей дисквалифицирован Дэмьен Ле Таллек. Он пропустил уже три тура.

    Прогноз и ставка

    За 3.20 букмекеры предлагают победу «Лорьяна», а на успех «Монпелье» они дают 2.26. Ничья оценивается цифрой 3.50.

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    «Монпелье» находится в лучшей форме, победив три матча подряд. Скорее всего, что гости будут ближе к победе. У хозяев же только две победы в сезоне.

    Учитывая эти показатели, мы ставим на победу «Монпелье» за 2.26. 0

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    «Лорьян» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Лиги 1 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Лорьян» — «Монпелье». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26
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