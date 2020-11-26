ЛАСК — «Антверпен». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четверг, 26 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги Европы квартета J австрийский ЛАСК на своем поле примет бельгийский «Антверпен». Начало — в 20:55 по мск. Прогноз на ЛАСК — «Антверпен».

ЛАСК

В группе J сразу три коллектива имеют по шесть очков. Помимо ЛАСКа, такое же количество баллов и у «Тоттенхэма», и у «Антверпена».

Австрийцы стартовали в этом турнире с выездного разгромного поражения от англичан (0:3), после чего поочередно одолели в родных стенах «Лудогорец» (4:3) и на выезде своего предстоящего противника — 1:0.

На выходных клуб из Линца расписал мировую с «Хартбергом» (1:1) в чемпионате Австрии, где он по итогам восьми туров идет вторым, уступая первому «Зальцбургу» всего два очка.

Календарь и таблица Лиги Европы

На данный момент у ЛАСКа 6-матчевая беспроигрышная серия, которую он начал пяти победными результатами и накануне сыграл вничью.

«Антверпен»

«Антверпен» пока идет в своем квартете на втором месте, однако любая потеря очков отбросит коллектив на третью строку.

Стартовала бельгийская команда в групповом этапе Лиги Европы с двух викторий подряд, одолев в гостях «Лудогорец» (2:1) и дома «Тоттенхэм» (1:0), но в третьем туре проиграла своему предстоящему противнику в родных стенах — 0:1.

Непосредственной перед этой игрой «Антверпен» в чемпионате Бельгии сыграл вничью с «Остенде» (1:1) и идет шестым в турнирке, уступая лидеру первенства всего четыре очка.

Отметим, что в данный момент у команды 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой он две встречи проиграл и дважды сыграл вничью.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЛАСКа предлагают — 1.77.

На викторию «Антверпена» дают — 4.74, ничья оценена — в 4.24.

В родных стенах ЛАСК выступает довольно-таки сильно. Прогнозируем, что австрийцы вновь возьмут три очка в игре с бельгийцами. 0