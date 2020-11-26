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    Клуб из Линца подвинет бельгийцев в турнирной таблице?

    ЛАСК — «Антверпен». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЛАСК — «Антверпен»
    Гернот Траунер
    В четверг, 26 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги Европы квартета J австрийский ЛАСК на своем поле примет бельгийский «Антверпен». Начало — в 20:55 по мск. Прогноз на ЛАСК — «Антверпен».
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 26 Ноября 2020 года
    ЛАСК
  • Линц
    •  ЛАСК 20:55 Антверпен Антверпен
  • Бельгия. Про Лига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.85
  • Ставка!
    •

    ЛАСК

    В группе J сразу три коллектива имеют по шесть очков. Помимо ЛАСКа, такое же количество баллов и у «Тоттенхэма», и у «Антверпена».

    Австрийцы стартовали в этом турнире с выездного разгромного поражения от англичан (0:3), после чего поочередно одолели в родных стенах «Лудогорец» (4:3) и на выезде своего предстоящего противника — 1:0.

    На выходных клуб из Линца расписал мировую с «Хартбергом» (1:1) в чемпионате Австрии, где он по итогам восьми туров идет вторым, уступая первому «Зальцбургу» всего два очка.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На данный момент у ЛАСКа 6-матчевая беспроигрышная серия, которую он начал пяти победными результатами и накануне сыграл вничью.

    «Антверпен»

    «Антверпен» пока идет в своем квартете на втором месте, однако любая потеря очков отбросит коллектив на третью строку.

    Стартовала бельгийская команда в групповом этапе Лиги Европы с двух викторий подряд, одолев в гостях «Лудогорец» (2:1) и дома «Тоттенхэм» (1:0), но в третьем туре проиграла своему предстоящему противнику в родных стенах — 0:1.

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  • 23/11/2020

    • Непосредственной перед этой игрой «Антверпен» в чемпионате Бельгии сыграл вничью с «Остенде» (1:1) и идет шестым в турнирке, уступая лидеру первенства всего четыре очка.

    Отметим, что в данный момент у команды 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой он две встречи проиграл и дважды сыграл вничью.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЛАСКа предлагают — 1.77.

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    На викторию «Антверпена» дают — 4.74, ничья оценена — в 4.24.

    В родных стенах ЛАСК выступает довольно-таки сильно. Прогнозируем, что австрийцы вновь возьмут три очка в игре с бельгийцами. 0

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    ЛАСК — «Антверпен». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на ЛАСК — «Антверпен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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