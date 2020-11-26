ЛАСК — «Антверпен». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

ЛАСК
В группе J сразу три коллектива имеют по шесть очков. Помимо ЛАСКа, такое же количество баллов и у «Тоттенхэма», и у «Антверпена».
Австрийцы стартовали в этом турнире с выездного разгромного поражения от англичан (0:3), после чего поочередно одолели в родных стенах «Лудогорец» (4:3) и на выезде своего предстоящего противника — 1:0.
На выходных клуб из Линца расписал мировую с «Хартбергом» (1:1) в чемпионате Австрии, где он по итогам восьми туров идет вторым, уступая первому «Зальцбургу» всего два очка.
Календарь и таблица Лиги Европы
На данный момент у ЛАСКа 6-матчевая беспроигрышная серия, которую он начал пяти победными результатами и накануне сыграл вничью.
«Антверпен»
«Антверпен» пока идет в своем квартете на втором месте, однако любая потеря очков отбросит коллектив на третью строку.
Стартовала бельгийская команда в групповом этапе Лиги Европы с двух викторий подряд, одолев в гостях «Лудогорец» (2:1) и дома «Тоттенхэм» (1:0), но в третьем туре проиграла своему предстоящему противнику в родных стенах — 0:1.
Непосредственной перед этой игрой «Антверпен» в чемпионате Бельгии сыграл вничью с «Остенде» (1:1) и идет шестым в турнирке, уступая лидеру первенства всего четыре очка.
Отметим, что в данный момент у команды 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой он две встречи проиграл и дважды сыграл вничью.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЛАСКа предлагают — 1.77.
На викторию «Антверпена» дают — 4.74, ничья оценена — в 4.24.
В родных стенах ЛАСК выступает довольно-таки сильно. Прогнозируем, что австрийцы вновь возьмут три очка в игре с бельгийцами. 0