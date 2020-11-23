«Атлетик» — «Бетис». Прогноз (к. 3.48) и ставки на матч чемпионата Испании 23 ноября 2020 года

В понедельник, 23 ноября, в 10-м туре испанской Примеры «Атлетик» в Бильбао на стадионе «Мамес» сыграет с севильским «Бетисом». Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Атлетик» — «Бетис».

«Атлетик»

«Атлетик» после восьми сыгранных матчей текущего чемпионата Испании имеет на своем счету девять набранных очков, с которыми расположился 15 позиции в турнирной таблице, находясь в двух баллах от зоны вылета.

В этом первенстве клуб из города Бильбао пока играет бескомпромиссно, выиграв три встречи при пяти поражениях, забить в этих играх удалось семь мячей, а пропустил коллектив девять.

За последние четыре тура «баски» чередуют домашние виктории с выездными фиаско. Так в этот период удалось одолеть 2:0 «Леванте» и 2:1 «Севилью», уступили 0:1 «Осасуне» и 1:2 «Вальядолиду».

Календарь и таблица испанской Примеры

В новом сезоне с учетом всех сыгранных матчей «Атлетик» на своем поле проиграл лишь раз, еще один матч свел вничью и трижды добивался выигрышей.

«Бетис»

«Бетис» в девяти проведенных встречах заработал 12 зачетных пунктов, позволяющие команде находится на 10 строчке в турнирной таблице Примеры в двух очках от еврокубковой зоны.

Коллектив из Севильи также в текущем чемпионате пока играет бескомпромиссно, одержав четыре виктории при пяти негативных исходах, разница забитых и пропущенных — 12:17.

В отрезке последних четырех игр «зелено-белые» смогли выиграть одну встречу и трижды терпели фиаско. Так одолеть удалось дома «Эльче» (3:1), а поражения состоялись в родных стенах от «Реал Сосьедад» (0:3), а также от «Атлетико» (0:2) и «Барселоны» (2:5) на выезде.

Вне родных стен «Бетис» в этом сезоне с учетом всех турниров провел шесть матчей, где добыл три виктории и трижды уходил с поля поверженным.

В прошлом чемпионате Испании эти коллективы обменялись домашними победами — 1:0 и 2:3.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетика» — 2.17, победа «Бетиса» — 3.72, ничья — 3.48.

Так как обе команды в этом первенстве еще не играли вничью, то вполне возможно от данной встречи ожидать мирового исхода.

Наш прогноз и ставка — ничья. 0