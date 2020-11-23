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    Будет ли закончена бескомпромиссная серия?

    «Атлетик» — «Бетис». Прогноз (к. 3.48) и ставки на матч чемпионата Испании 23 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Бетис»
    Икер Муниаин
    В понедельник, 23 ноября, в 10-м туре испанской Примеры «Атлетик» в Бильбао на стадионе «Мамес» сыграет с севильским «Бетисом». Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Атлетик» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Ноября 2020 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.50
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    «Атлетик»

    «Атлетик» после восьми сыгранных матчей текущего чемпионата Испании имеет на своем счету девять набранных очков, с которыми расположился 15 позиции в турнирной таблице, находясь в двух баллах от зоны вылета.

    В этом первенстве клуб из города Бильбао пока играет бескомпромиссно, выиграв три встречи при пяти поражениях, забить в этих играх удалось семь мячей, а пропустил коллектив девять.

    За последние четыре тура «баски» чередуют домашние виктории с выездными фиаско. Так в этот период удалось одолеть 2:0 «Леванте» и 2:1 «Севилью», уступили 0:1 «Осасуне» и 1:2 «Вальядолиду».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В новом сезоне с учетом всех сыгранных матчей «Атлетик» на своем поле проиграл лишь раз, еще один матч свел вничью и трижды добивался выигрышей.

    «Бетис»

    «Бетис» в девяти проведенных встречах заработал 12 зачетных пунктов, позволяющие команде находится на 10 строчке в турнирной таблице Примеры в двух очках от еврокубковой зоны.

    Коллектив из Севильи также в текущем чемпионате пока играет бескомпромиссно, одержав четыре виктории при пяти негативных исходах, разница забитых и пропущенных — 12:17.

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    • В отрезке последних четырех игр «зелено-белые» смогли выиграть одну встречу и трижды терпели фиаско. Так одолеть удалось дома «Эльче» (3:1), а поражения состоялись в родных стенах от «Реал Сосьедад» (0:3), а также от «Атлетико» (0:2) и «Барселоны» (2:5) на выезде.

    Вне родных стен «Бетис» в этом сезоне с учетом всех турниров провел шесть матчей, где добыл три виктории и трижды уходил с поля поверженным.

    В прошлом чемпионате Испании эти коллективы обменялись домашними победами — 1:0 и 2:3.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетика» — 2.17, победа «Бетиса» — 3.72, ничья — 3.48.

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    Так как обе команды в этом первенстве еще не играли вничью, то вполне возможно от данной встречи ожидать мирового исхода.

    Наш прогноз и ставка — ничья. 0

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    «Атлетик» — «Бетис». Прогноз (к. 3.48) и ставки на матч чемпионата Испании 23 ноября 2020 года. Прогноз на «Атлетик» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.48
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