Сербия — Шотландия. Прогноз (к. 3.40) и ставки на квалификацию к Евро-2020 12 ноября 2020 года

12 ноября в финальном стыковом матче Евро-2020 сборная Сербии в Белграде сыграет с национальной командой Шотландии. Начало — в 22:45 по мск. Прогноз на Сербия — Шотландия.

Сербия

В полуфинале плей-офф квалификации на Евро-2020 Сербия провела матч против сборной Норвегии. В этой игре команда победила со счетом 2:1 в дополнительное время.

В своей группе Лиги наций балканцы идут последними, поскольку набрали только два очка. Они дважды проиграли, а также дважды сыграли вничью.

На старте турнира сборная Сербии проиграла России со счетом 1:3. После этого она разошлась миром 0:0 против Турции в домашнем поединке.

Все прогнозы на Евро-2020

В 3-м туре «Белые Орлы» проиграли на своем поле Венгрии (0:1). Наконец, в предыдущем матче Лиги наций они добыли свой второй балл в игре с Турцией (2:2) на выезде.

Шотландия

Сборная Шотландии 8 октября провела полуфинальный матч плей-офф квалификации на Евро-2020. Шотландцы в серии пенальти обыграли Израиль (0:0 и 5:3) и пробились в финал отбора.

В Лиге наций 2020-2021 Шотландия выступает в Лиге В. В рамках турнира команда тоже встречалась с Израилем и сыграла вничью 1:1.

А во втором туре удалось обыграть Чехию на выезде со счетом 2:1. В третьем туре «Тартановая армия» переиграла дома Словакию (1:0).

В четвертом поединке Лиги наций скотты победили на своем поле Чехию (1:0), благодаря чему лидирует во второй группе дивизиона B с четырехочковым отрывом.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,40. 0