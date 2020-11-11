Сербия — Шотландия. Прогноз (к. 3.40) и ставки на квалификацию к Евро-2020 12 ноября 2020 года

Сербия
В полуфинале плей-офф квалификации на Евро-2020 Сербия провела матч против сборной Норвегии. В этой игре команда победила со счетом 2:1 в дополнительное время.
В своей группе Лиги наций балканцы идут последними, поскольку набрали только два очка. Они дважды проиграли, а также дважды сыграли вничью.
На старте турнира сборная Сербии проиграла России со счетом 1:3. После этого она разошлась миром 0:0 против Турции в домашнем поединке.
В 3-м туре «Белые Орлы» проиграли на своем поле Венгрии (0:1). Наконец, в предыдущем матче Лиги наций они добыли свой второй балл в игре с Турцией (2:2) на выезде.
Шотландия
Сборная Шотландии 8 октября провела полуфинальный матч плей-офф квалификации на Евро-2020. Шотландцы в серии пенальти обыграли Израиль (0:0 и 5:3) и пробились в финал отбора.
В Лиге наций 2020-2021 Шотландия выступает в Лиге В. В рамках турнира команда тоже встречалась с Израилем и сыграла вничью 1:1.
А во втором туре удалось обыграть Чехию на выезде со счетом 2:1. В третьем туре «Тартановая армия» переиграла дома Словакию (1:0).
В четвертом поединке Лиги наций скотты победили на своем поле Чехию (1:0), благодаря чему лидирует во второй группе дивизиона B с четырехочковым отрывом.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,40. 0