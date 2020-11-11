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    Выйдет ли Шотландия на Евро-2020?

    Сербия — Шотландия. Прогноз (к. 3.40) и ставки на квалификацию к Евро-2020 12 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Шотландия
    Шотландия выиграла четыре прошлых матча
    12 ноября в финальном стыковом матче Евро-2020 сборная Сербии в Белграде сыграет с национальной командой Шотландии. Начало — в 22:45 по мск. Прогноз на Сербия — Шотландия.

    Сербия

    В полуфинале плей-офф квалификации на Евро-2020 Сербия провела матч против сборной Норвегии. В этой игре команда победила со счетом 2:1 в дополнительное время.

    В своей группе Лиги наций балканцы идут последними, поскольку набрали только два очка. Они дважды проиграли, а также дважды сыграли вничью.

    На старте турнира сборная Сербии проиграла России со счетом 1:3. После этого она разошлась миром 0:0 против Турции в домашнем поединке.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В 3-м туре «Белые Орлы» проиграли на своем поле Венгрии (0:1). Наконец, в предыдущем матче Лиги наций они добыли свой второй балл в игре с Турцией (2:2) на выезде.

    Шотландия

    Сборная Шотландии 8 октября провела полуфинальный матч плей-офф квалификации на Евро-2020. Шотландцы в серии пенальти обыграли Израиль (0:0 и 5:3) и пробились в финал отбора.

    В Лиге наций 2020-2021 Шотландия выступает в Лиге В. В рамках турнира команда тоже встречалась с Израилем и сыграла вничью 1:1.

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    • А во втором туре удалось обыграть Чехию на выезде со счетом 2:1. В третьем туре «Тартановая армия» переиграла дома Словакию (1:0).

    В четвертом поединке Лиги наций скотты победили на своем поле Чехию (1:0), благодаря чему лидирует во второй группе дивизиона B с четырехочковым отрывом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,40. 0

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    Сербия — Шотландия. Прогноз (к. 3.40) и ставки на квалификацию к Евро-2020 12 ноября 2020 года. Прогноз на Сербия — Шотландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
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