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    Сколько голов забьют на «Сан-Сиро»?

    «Милан» — «Верона». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч Серии А 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Верона»
    Джанлуиджи Доннарумма
    На стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 7 тура Серии А между «Миланом» и «Вероной». Команды сыграют 8 ноября. Стартовый свисток дадут в 22:45 по мск. Прогноз на «Милан» — «Верона».
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Ноября 2020 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Верона Верона
  • Верона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.80
  • Ставка!
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    «Милан»

    «Милан» по-прежнему находится на вершине турнирной таблицы. У клуба 16 очков в активе и ноль в графе поражений. Конкретно в Серии А «дьяволы» выиграли четыре из пяти поединков.

    Из последних успехов стоит выделить победу в дерби с «Интером» (2:1), а также 2:1 с «Удинезе» и 3:0 со «Специей». Также была ничья с «Ромой» (3:3).

    В последнем матче «Милан» проиграл «Лиллю» у себя дома 0:3. Это было первое фиаско команды Стефано Пиоли с 8 марта.

    Все прогнозы на Серию А

    «Россонери» не проигрывают в чемпионате 18 матчей. В последних 8 играх коллектив забивал не менее двух голов.

    «Верона»

    Гости идут седьмыми с 11 очками на счету. У них очень надежная оборона и всего одно поражение на счету. «Верона» пропустила всего 3 гола в шести турах Серии А.

    «Желто-синие» выиграли только одну встречу из четырех. Речь идет о домашней игре с «Беневенто» (3:1). До этого была ничья с «Ювентусом» (1:1), причем команда могла победить, но на последних минутах пропустила и потеряла очки.

    Кроме перемирия с «Юве» отметим нулевую с «Дженоа» и фиаско в матче с «Пармой» (0:1). В 1/32 финала Кубка Италии «Верона» обыграла «Венецию» (4:3 П).

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    • «Мастифы» неудачно играют на выезде. Им не удалось выиграть в 13 матчах чемпионата, которые проводились в чужих стенах.

    Андреа Фавилли и Марко Фараони под вопросом из-за повреждений. Не сыграет основной защитник Корай Гюнтер.

    Прогноз и ставка

    На своем поле «Милан» имеет хорошую статистику в матчах с «Вероной» — 9 встреч без поражений. Букмекеры не зря считают «россонери» фаворитами.

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    На победу «Милана» поставили коэффициент 1.45. Победа «Вероны» оценивается цифрой 6.70, а на ничью предлагают ровно 5.00.

    «Верона» очень мало пропускает, а у «Милана» не самый высокий показатель забитых голов в чемпионате. Ждем от этой встречи мало голов. Если конкретно, то 2-3 мяча. На этот исход дают 2.21. 0

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    «Милан» — «Верона». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч Серии А 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Милан» — «Верона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.21
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