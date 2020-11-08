«Лацио» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 ноября 2020 года

В воскресенье, 8 ноября, «Лацио» на своем поле примет «Ювентус» в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Риме, начнется в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Лацио» — «Ювентус».

«Лацио»

«Лацио» занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 10 очков.

Римская команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Орлы» выиграли у «Кальяри» (2:0), «Болоньи» (2:1) и «Торино» (4:3), разошлись миром с «Интером» (1:1), а также проиграли «Аталанте» (1:4) и «Сампдории» (0:3).

В середине недели «Лацио» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Все прогнозы на Серию А

После травм у римлян восстанавливаются Сильвио Прото, Штефан Раду, Денис Вавро и Сенад Лулич. В Санкт-Петербург из-за коронавируса не летали Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша, но в клубе уже заявили, что они здоровы.

«Ювентус»

«Ювентус» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 набранными очками.

На счету туринской команды три победы и три ничьи в шести сыгранных турах.

«Старая синьора» обыграла «Сампдорию» (3:0), «Наполи» (3:0 Т) и «Специю» (4:1), а также поделила очки с «Ромой» (2:2), «Кротоне» (1:1) и «Вероной» (1:1).

В матче группового этапа Лиги чемпионов в середине недели «Юве» разгромил «Ференцварош» (4:1).

Среди травмированных у туринцев значатся Алекс Сандро, Аарон Рэмзи и Маттейс ди Лигт.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ювентуса» — 1.96, победа «Лацио» — 3.80, ничья — 3.80.

В римской команде сложилась неоднозначная ситуация с коронавирусом. Журналисты подозревают, что руководство пытается скрыть распространение COVID-19 и задействовать футболистов, которые не имеют симптомов, но ранее на этой неделе болели.

Не совсем понятно, чем это завершится, но в любом случае вряд ли эта неразбериха пойдет на пользу «орлам», которые, к слову, потратили много сил в Санкт-Петербурге.

«Юве» находится в более выигрышном положении. Победа над «Ференцварошем» далась« туринцам легко, а выздоровление Криштиану Роналду добавляет оптимизма. Наш прогноз и ставка — "победа гостей".

Также можно попробовать ставку "тотал голов больше 2,5" за 1.64. У "Юве" мощная атака, но оборона часто допускает ошибки, так что не исключаем, что хозяева тоже забьют. 0