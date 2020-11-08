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    Наберет ли «Ювентус» три очка в Риме?

    «Лацио» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В воскресенье, 8 ноября, «Лацио» на своем поле примет «Ювентус» в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Риме, начнется в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Лацио» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Ноября 2020 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 14:30 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Лацио»

    «Лацио» занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 10 очков.

    Римская команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

    «Орлы» выиграли у «Кальяри» (2:0), «Болоньи» (2:1) и «Торино» (4:3), разошлись миром с «Интером» (1:1), а также проиграли «Аталанте» (1:4) и «Сампдории» (0:3).

    В середине недели «Лацио» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Серию А

    После травм у римлян восстанавливаются Сильвио Прото, Штефан Раду, Денис Вавро и Сенад Лулич. В Санкт-Петербург из-за коронавируса не летали Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша, но в клубе уже заявили, что они здоровы.

    «Ювентус»

    «Ювентус» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 набранными очками.

    На счету туринской команды три победы и три ничьи в шести сыгранных турах.

    «Старая синьора» обыграла «Сампдорию» (3:0), «Наполи» (3:0 Т) и «Специю» (4:1), а также поделила очки с «Ромой» (2:2), «Кротоне» (1:1) и «Вероной» (1:1).

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  • 05/11/2020

    • В матче группового этапа Лиги чемпионов в середине недели «Юве» разгромил «Ференцварош» (4:1).

    Среди травмированных у туринцев значатся Алекс Сандро, Аарон Рэмзи и Маттейс ди Лигт.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ювентуса» — 1.96, победа «Лацио» — 3.80, ничья — 3.80.

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    В римской команде сложилась неоднозначная ситуация с коронавирусом. Журналисты подозревают, что руководство пытается скрыть распространение COVID-19 и задействовать футболистов, которые не имеют симптомов, но ранее на этой неделе болели.

    Не совсем понятно, чем это завершится, но в любом случае вряд ли эта неразбериха пойдет на пользу «орлам», которые, к слову, потратили много сил в Санкт-Петербурге.

    «Юве» находится в более выигрышном положении. Победа над «Ференцварошем» далась« туринцам легко, а выздоровление Криштиану Роналду добавляет оптимизма. Наш прогноз и ставка — "победа гостей".

    Также можно попробовать ставку "тотал голов больше 2,5" за 1.64. У "Юве" мощная атака, но оборона часто допускает ошибки, так что не исключаем, что хозяева тоже забьют. 0

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    «Лацио» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Лацио» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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