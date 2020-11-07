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    «Урал» — «Спартак». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч РПЛ 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Спартак»
    «Спартак»
    В поединке 14 тура российской Премьер-лиги «Урал» сыграет против «Спартака» на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Игра начнется 7 ноября в 14:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Ноября 2020 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
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    «Урал»

    Сентябрь «Шмели» закончили выездным поражением от «Ахмата» (0:2), а октябрь начали домашним проигрышем ЦСКА с тем же счетом — 0:2.

    После октябрьской международной паузы «Урал» продлил свою серию поражений в выездном матче с тульским «Арсеналом» (0:1), после чего в Кубке России уверенно одолел «Велес» (3:1).

    Домашняя «сухая» ничья с «Тамбовом» довела безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, но в последнем туре «Урал» удержал выездную победу над «Уфой» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 13 туров «Урал» с 14 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 9-13, пять голов забил Эрик Бикфалви.

    «Спартак»

    В конце сентября «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0), а октябрь начал с дерби двух столиц, в котором на своем поле поделил очки с «Зенитом» — 1:1.

    После международной паузы красно-белые в рамках РПЛ обыграли на выезде «Химки» (3:2), а затем смешанным составом уступили «Енисею» (0:1) в Кубке, но вышли в 1/8 финала.

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    • В последних матчах «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (3:1) при весьма спорном судействе, а затем дома проиграл «Ростову» (0:1), играя в большинстве.

    С 27 очками после 13 туров «Спартак» идет на 3-м месте в таблице РПЛ, на балл отставая от лидирующего ЦСКА. Разница мячей 22-13, по 6 голов забили Понсе и Ларссон.

    Прогноз и ставки

    На победу «Урала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.75, на ничью — 3.50, а на победу «Спартака» — 1.70.

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    В прошлом сезоне «Урал» победил «Спартак» (2:1) в Москве и разошелся миром дома — 0:0. В Екатеринбурге «Спартак» в 5 последних матчах по 2 раза победил и проиграл.

    На тренерский мостик «Спартака» вернулся Доменико Тедеско, который умеет мотивировать красно-белых. Прогнозируем, что московский клуб не проиграет.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок ТМ 2, 5 за 1.75 и «обе забьют — нет» за 1.75. 0

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    «Урал» — «Спартак». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч РПЛ 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Урал» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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