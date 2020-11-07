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    Скажется ли на результатах «РБ Лейпцига» усталость после ЛЧ?

    «РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»
    Кристофер Нкунку
    В седьмом туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Ноября 2020 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
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  • 1.32
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 9.50
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    «РБ Лейпциг»

    Футбольный клуб из Лейпцига замыкает сейчас тройку лидеров в таблице Бундеслиги. В шести турах «Ред Булл» заработал 13 очков и отстал от первых двух клубов на 2 балла.

    На старте чемпионата Германии «РБ Лейпциг» победил «Майнц» (3:1), расписал мировую с «Байером» (1:1), а также всухую переиграл «Шальке» (4:0) и «Аугсбург» (2:0).

    В Лиге чемпионов команда Юлиана Нагельсманна стартовала с уверенной победы над «Истанбулом Башакшехир» (2:0), а затем в немецком первенстве «быки» разобрались с «Гертой» (2:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Однако в конце октября серия без поражений «РБ Лейпцига» была прервана «МЮ» в еврокубковой встрече (0:5). Позже «Ред Булл» влетел «Боруссии» М в Бундеслиге (0:1), а 4 ноября ребята Нагельсманна переиграли ПСЖ (2:1).

    «Фрайбург»

    После шести туров немецкого первенства команда из Фрайбурга имеет шесть баллов в своей копилке. В таблице Бундеслиги она находится на 13-й позиции.

    Как и для многих клубов Германии, сезон для «Фрайбурга» начался с Кубка. На стадии 1/32 представители элитного дивизиона прошли «Мангейм» из Третьей лиги (2:1).

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    • В первом же туре Бундеслиги подопечные Кристиана Штрайха победили «Штутгарт» (3:2), после чего была ничья с «Вольфсбургом» (1:1) и поражение от «Боруссии» Д (0:4).

    После паузы на матчи сборных «Фрайбург» расписал мировую с «Вердером» (1:1) и «Унионом» (1:1), а 1 ноября команда Кристиана Штрайха влетела «Байеру» (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «РБ Лейпцига» в игре седьмого тура Бундеслиги оценивается в 1.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.50, а на победу «Фрайбурга» — 8.30.

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    В гостях среднему по силам «Фрайбургу» будет тяжело тягаться с одной из лучших на данный момент команд чемпионата.

    Однако после изматывающей битвы с ПСЖ коллектив Нагельсманна не станет лететь вперед и громить гостей. Скорее всего, РБ добудет 3 очка, но в спокойной игре. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.62. 0

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    «РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 7 ноября 2020 года. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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