«Милан» — «Лилль». Прогноз (к. 2.62) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

«Милан» встретится на своем поле с французским «Лиллем» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 5 ноября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Милан» — «Лилль».

«Милан»

Беспроигрышная серия «Милана», начавшаяся еще в прошлом сезоне, составляет уже 24 матча (18 побед, 6 ничьих). Очень странно, но «россонери» начали возвращать себе статус топ-клуба в тот момент, когда от них этого вообще никто не ждал. Уже очевидно, что назначив Стефано Пиоли, «Милан» вытащил счастливый билет.

И еще один невероятный факт заключается в том, что «Милан» ведет вперед 39-летний Златан Ибрагимович.

В минувшее воскресенье Ибра вколотил победный мяч в ворота «Удинезе» эффектным ударом через себя. Тут, как говорится, без комментариев.

В Лиге Европы «Милан» стартовал с двух побед. В первом туре команда Пиоли выиграла на выезде у шотландского «Селтика», а на прошлой недеде разгромила дома пражскую «Спарту». В обоих случаях «Милан» забил по три мяча.

«Лилль»

«Лилль» тоже мощно начал сезон. Все, конечно, относительно, французам далеко до «Милана», но критиковать их точно не за что.

В Лиге Европы «Лилль» стартовал с крупной победы над «Спартой». Матч в Праге неожиданно завершился в пользу команды Кристофа Гальтье со счетом 4:1.

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Во втором туре «Лилль» недачно начал домашний матч против «Селтика», проигрывал после первого тайма со счетом 0:2, но в итоге ушел от поражения — ничья 2:2, которая показала, что у с характером у команды тоже все в порядке.

Ну и нельзя не отметить, что «Лилль» занимает второе место в чемпионате Франции, отставая от «ПСЖ» всего на два очка.

Прогноз и ставка

На «Милан» можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Лилля» — за 4.84.

Линия намекает нам, что «Милан» может потерять очки. И «Лилль» действительно заметно лучше той же «Спарты» и на порядок интереснее «Селтика», но итальянцы сейчас слишком хороши.

Перед матчем против «Спарты» тоже были определенные сомнения, но «Милан» вышел — и просто не заметил соперника.

Ставка — победа «Милана» за 1.82.

А также ставка на голы «Милана» в обоих таймах за 2.62. 0