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    Сможет ли «Лилль» остановить «Милан»?

    «Милан» — «Лилль». Прогноз (к. 2.62) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Лилль»
    Златан Ибрагимович
    «Милан» встретится на своем поле с французским «Лиллем» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 5 ноября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Милан» — «Лилль».
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 05 Ноября 2020 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 23:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Милан»

    Беспроигрышная серия «Милана», начавшаяся еще в прошлом сезоне, составляет уже 24 матча (18 побед, 6 ничьих). Очень странно, но «россонери» начали возвращать себе статус топ-клуба в тот момент, когда от них этого вообще никто не ждал. Уже очевидно, что назначив Стефано Пиоли, «Милан» вытащил счастливый билет.

    И еще один невероятный факт заключается в том, что «Милан» ведет вперед 39-летний Златан Ибрагимович.

    В минувшее воскресенье Ибра вколотил победный мяч в ворота «Удинезе» эффектным ударом через себя. Тут, как говорится, без комментариев.

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  • 18/10/2020

    • В Лиге Европы «Милан» стартовал с двух побед. В первом туре команда Пиоли выиграла на выезде у шотландского «Селтика», а на прошлой недеде разгромила дома пражскую «Спарту». В обоих случаях «Милан» забил по три мяча.

    «Лилль»

    «Лилль» тоже мощно начал сезон. Все, конечно, относительно, французам далеко до «Милана», но критиковать их точно не за что.

    В Лиге Европы «Лилль» стартовал с крупной победы над «Спартой». Матч в Праге неожиданно завершился в пользу команды Кристофа Гальтье со счетом 4:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Во втором туре «Лилль» недачно начал домашний матч против «Селтика», проигрывал после первого тайма со счетом 0:2, но в итоге ушел от поражения — ничья 2:2, которая показала, что у с характером у команды тоже все в порядке.

    Ну и нельзя не отметить, что «Лилль» занимает второе место в чемпионате Франции, отставая от «ПСЖ» всего на два очка.

    Прогноз и ставка

    На «Милан» можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Лилля» — за 4.84.

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    Линия намекает нам, что «Милан» может потерять очки. И «Лилль» действительно заметно лучше той же «Спарты» и на порядок интереснее «Селтика», но итальянцы сейчас слишком хороши.

    Перед матчем против «Спарты» тоже были определенные сомнения, но «Милан» вышел — и просто не заметил соперника.

    Ставка — победа «Милана» за 1.82.

    А также ставка на голы «Милана» в обоих таймах за 2.62. 0

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    «Милан» — «Лилль». Прогноз (к. 2.62) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Милан» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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