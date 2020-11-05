«Фейеноорд» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.04) на тоталы в Лиге Европы 5 ноября 2020 года

5 ноября в третьем туре группового этапа Лиги Европы нидерландский «Фейеноорд» на своем поле сыграет с московским ЦСКА. Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. Прогноз на «Фейеноорд» — ЦСКА.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» после двух проведенных матчей на групповом этапе набрал лишь один балл, сыграв вничью на старте турнира в Хорватии с загребским «Динамо» (0:0).

Во втором матче розыгрыша клуб из Роттердама на своей арене был разгромлен австрийским «Вольфсбергером» со счетом 1:4, где три гола нидерландцы пропустили с пенальти.

На внутренней арене дела у «южан» идут более успешней. Они еще не проигрывали там, четырежды победив при трех мировых исходах, забив в этих играх 17 мячей, а пропустив только девять.

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В своей последней проведенной встрече «Фейеноорд» в рамках чемпионата Нидерландов одолел в гостях аутсайдера первенства «Эммен», победив со счетом 3:2.

ЦСКА

ЦСКА оба поединка в текущем розыгрыше Лиги Европы завершил вничью. В первом туре москвичи привезли очко из Австрии, сыграв 1:1 с «Вольфсбергером».

В следующей игре второго по значимости еврокубка «армейцы» не смогли в родных стенах одолеть загребское «Динамо», закончив встречу без забитых мячей.

В чемпионате России «красно-синие» после гостевой победы над «Ротором» (1:0) и осечки конкурентов захватил лидерство в РПЛ. У команды Гончаренко девять выигрышей, одна ничья и три фиаско, разница мячей — 25:10.

Отметим, что у московского коллектива на данный момент 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой он четыре матча выиграл и три раза сыграл вничью. В этот период ЦСКА забил 13 мячей при четырех пропущенных.

Между собой эти клубы встречались трижды, где обменялись гостевыми викториями и раз сыграли вничью. Последнее их очное противостояние произошло в сезоне 2008/09 тогда еще в Кубке УЕФА. Тогда на групповом этапе «армейцы» выиграли в Роттердаме со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 2.62.

На викторию «Фейеноорда» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.66.

Учитывая слабую результативность обеих клубов в данном турнире, вряд ли предстоящий поединок получится голевым. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,5. 0