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    «Динамо» Загреб — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Вольфсберг»
    «Динамо» Загреб
    В четверг, 5 ноября, в третьем туре группового этапа Лиги Европы квартета К загребское «Динамо» на своем поле сыграет с австрийским «Вольфсбергом». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Вольфсберг».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 05 Ноября 2020 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 23:00 Вольфсберг Вольфсберг
  • Вольфсберг
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    «Динамо» Загреб

    «Динамо» начало текущий евросезон в Лиге чемпионов, однако споткнулось там о «Ференцварош» (1:2) и перебралось в Лигу Европы, где еще прошло один раунд отбора.

    В активе загребского клуба на групповом этапе второго по значимости еврокубка два набранных очка после двух проведенных встреч, с которыми он делит 2-3 место с ЦСКА.

    На старте турнира хорваты дома сыграли вничью 0:0 с «Фейеноордом», а затем с таким же результатом закончили поединок в Москве против российской командой.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На прошедших выходных «Динамо» расписало мировую в дерби с «Локомотивой» (1:1) в чемпионате Хорватии. Это третья ничья для загребцев за четыре последних матча, а не проигрывают они уже девять поединков подряд, одержав пять побед и четыре раза сыграв вничью.

    «Вольфсберг»

    «Вольфсберг», как бронзовый призер прошлого чемпионата Австрии, начал свой еврокубковый путь сразу с группового этапа Лиги Европы.

    В первом туре «черно-белые» на своей территории расписали мировую с ЦСКА (1:1), а затем разгромили в Роттердаме «Фейеноорд» со счетом 4:1, забив три гола с пенальти.

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    • После успешного матча в Нидерландах, австрийский коллектив продолжил победное шествие и во внутреннем первенстве, обыграв на выезде 3:1 «Адмиру» и поднялся в середину турнирной таблицы чемпионата Австрии.

    Отметим, что в рамках Лиги Европы у «Вольфсберга» всего одна победа в семи последних встречах при трех ничейных результатах и таком же количестве поражений.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.32.

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    На викторию «Вольфсберга» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.76.

    Накануне появилась информация, что в «Динамо» и «Вольфсберге» произошла вспышка коронавируса.

    И теперь не известно, на каких исполнителей надеяться обеим наставникам. Вполне возможно, что ближайший резерв клубов выдаст игру с обоюдно забитыми голами.

    Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да. 0

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    «Динамо» Загреб — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Вольфсберг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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