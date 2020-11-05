«Динамо» Загреб — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

«Динамо» Загреб
«Динамо» начало текущий евросезон в Лиге чемпионов, однако споткнулось там о «Ференцварош» (1:2) и перебралось в Лигу Европы, где еще прошло один раунд отбора.
В активе загребского клуба на групповом этапе второго по значимости еврокубка два набранных очка после двух проведенных встреч, с которыми он делит 2-3 место с ЦСКА.
На старте турнира хорваты дома сыграли вничью 0:0 с «Фейеноордом», а затем с таким же результатом закончили поединок в Москве против российской командой.
На прошедших выходных «Динамо» расписало мировую в дерби с «Локомотивой» (1:1) в чемпионате Хорватии. Это третья ничья для загребцев за четыре последних матча, а не проигрывают они уже девять поединков подряд, одержав пять побед и четыре раза сыграв вничью.
«Вольфсберг»
«Вольфсберг», как бронзовый призер прошлого чемпионата Австрии, начал свой еврокубковый путь сразу с группового этапа Лиги Европы.
В первом туре «черно-белые» на своей территории расписали мировую с ЦСКА (1:1), а затем разгромили в Роттердаме «Фейеноорд» со счетом 4:1, забив три гола с пенальти.
После успешного матча в Нидерландах, австрийский коллектив продолжил победное шествие и во внутреннем первенстве, обыграв на выезде 3:1 «Адмиру» и поднялся в середину турнирной таблицы чемпионата Австрии.
Отметим, что в рамках Лиги Европы у «Вольфсберга» всего одна победа в семи последних встречах при трех ничейных результатах и таком же количестве поражений.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.32.
На викторию «Вольфсберга» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.76.
Накануне появилась информация, что в «Динамо» и «Вольфсберге» произошла вспышка коронавируса.
И теперь не известно, на каких исполнителей надеяться обеим наставникам. Вполне возможно, что ближайший резерв клубов выдаст игру с обоюдно забитыми голами.
Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да. 0