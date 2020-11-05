«Динамо» Загреб — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

В четверг, 5 ноября, в третьем туре группового этапа Лиги Европы квартета К загребское «Динамо» на своем поле сыграет с австрийским «Вольфсбергом». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Вольфсберг».

«Динамо» Загреб

«Динамо» начало текущий евросезон в Лиге чемпионов, однако споткнулось там о «Ференцварош» (1:2) и перебралось в Лигу Европы, где еще прошло один раунд отбора.

В активе загребского клуба на групповом этапе второго по значимости еврокубка два набранных очка после двух проведенных встреч, с которыми он делит 2-3 место с ЦСКА.

На старте турнира хорваты дома сыграли вничью 0:0 с «Фейеноордом», а затем с таким же результатом закончили поединок в Москве против российской командой.

Все прогнозы на Лигу Европы

На прошедших выходных «Динамо» расписало мировую в дерби с «Локомотивой» (1:1) в чемпионате Хорватии. Это третья ничья для загребцев за четыре последних матча, а не проигрывают они уже девять поединков подряд, одержав пять побед и четыре раза сыграв вничью.

«Вольфсберг»

«Вольфсберг», как бронзовый призер прошлого чемпионата Австрии, начал свой еврокубковый путь сразу с группового этапа Лиги Европы.

В первом туре «черно-белые» на своей территории расписали мировую с ЦСКА (1:1), а затем разгромили в Роттердаме «Фейеноорд» со счетом 4:1, забив три гола с пенальти.

После успешного матча в Нидерландах, австрийский коллектив продолжил победное шествие и во внутреннем первенстве, обыграв на выезде 3:1 «Адмиру» и поднялся в середину турнирной таблицы чемпионата Австрии.

Отметим, что в рамках Лиги Европы у «Вольфсберга» всего одна победа в семи последних встречах при трех ничейных результатах и таком же количестве поражений.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.32.

На викторию «Вольфсберга» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.76.

Накануне появилась информация, что в «Динамо» и «Вольфсберге» произошла вспышка коронавируса.

И теперь не известно, на каких исполнителей надеяться обеим наставникам. Вполне возможно, что ближайший резерв клубов выдаст игру с обоюдно забитыми голами.

Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да. 0