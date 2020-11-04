В загребском «Динамо» и «Вольфсберге» вспышка коронавируса

Пять представителей загребскогосдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Среди заболевших — главный тренер команды Зоран Мамич.

Хорватские СМИ отмечают, что игроки «Динамо» могли заразиться в Москве, где на прошлой неделе встречались с ЦСКА в рамках Лиги Европы.

Ожидается, что в ближайшей встрече с «Вольфсбергом» динамовцами будет руководить Ален Петернак.

В то же время представители «Вольфсберга» сдали восемь положительных тестов на коронавирус.

Все заболевшие изолированы от команды и находятся на домашнем карантине.

В четверг, 5 ноября, загребское «Динамо» на своем поле примет «Вольфсберг». Встреча начнется в 23:00 мск. 0