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    В загребском «Динамо» и «Вольфсберге» вспышка коронавируса

    Футбол Динамо Загреб Вольфсберг Лига ЕвропыКоронавирус в спорте Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Пять представителей загребского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

    Футболисты загребского «Динамо»
    Футболисты загребского «Динамо»

    Среди заболевших — главный тренер команды Зоран Мамич.

    Хорватские СМИ отмечают, что игроки «Динамо» могли заразиться в Москве, где на прошлой неделе встречались с ЦСКА в рамках Лиги Европы.

    Ожидается, что в ближайшей встрече с «Вольфсбергом» динамовцами будет руководить Ален Петернак.

    В то же время представители «Вольфсберга» сдали восемь положительных тестов на коронавирус.

    Все заболевшие изолированы от команды и находятся на домашнем карантине.

    В четверг, 5 ноября, загребское «Динамо» на своем поле примет «Вольфсберг». Встреча начнется в 23:00 мск. 0

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