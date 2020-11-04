В загребском «Динамо» и «Вольфсберге» вспышка коронавируса

Футболисты загребского «Динамо»
globallookpress.com
Среди заболевших — главный тренер команды Зоран Мамич.
Хорватские СМИ отмечают, что игроки «Динамо» могли заразиться в Москве, где на прошлой неделе встречались с ЦСКА в рамках Лиги Европы.
Ожидается, что в ближайшей встрече с «Вольфсбергом» динамовцами будет руководить Ален Петернак.
В то же время представители «Вольфсберга» сдали восемь положительных тестов на коронавирус.
Все заболевшие изолированы от команды и находятся на домашнем карантине.
В четверг, 5 ноября, загребское «Динамо» на своем поле примет «Вольфсберг». Встреча начнется в 23:00 мск. 0