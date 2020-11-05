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    «Црвена Звезда» — «Гент». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Гент»
    «Црвена Звезда»
    В четверг, 5 ноября, сербская «Црвена Звезда» в Белграде на стадионе «Райко Митич» примет бельгийский «Гент» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Гент».
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    Футбол. Лига Европы. Группа L 05 Ноября 2020 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 23:00 Гент Гент
  • Лига Европы. Группа L
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» начала текущей евросезон в Лиги чемпионов, где была выбита по пенальти кипрской «Омонией» в третьем раунде квалификации.

    Перебравшись рангом ниже, белградский коллектив не без труда справился с «Арарат-Арменией», обыграв кавказцев на их арене со счетом 2:1 в последней стадии отбора.

    На групповом этапе Лиги Европы «красно-белые» стартовали с выездного поражения 0:2 от немецкого «Хоффенхайма», а во втором туре сербы в родных стенах разгромили чешский «Слован» из Либерец — 5:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В сербской Суперлиге «Црвена Звезда» уверенно лидирует, выиграв 11 матчей при двух ничейных исходах, забив в этих встречах 39 мячей, а пропустив лишь пять.

    «Гент»

    «Гент» также начал свой еврокубковый путь в этом сезоне в Лиге чемпионов, где на последней стадии отбора дважды проиграл киевскому «Динамо» (1:2 и 0:3) и отправился в ЛЕ.

    В первом туре группового этапа второго по значимости евротурнира «буйволы» уступили в Чехии либерецкому «Словану» со счетом 0:1, пропустив единственный гол по истечении получаса игры.

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  • 24/10/2020

    • Во втором игровом дне бельгийский коллектив в родных стенах потерпел разгромное фиаско от немецкого «Хоффенхайма» (1:4) и с 0 очков засел на дне своего квартета.

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    На прошедших выходных «Гент» крупно обыграл на выезде «Беверен» (4:1) в чемпионате Бельгии, перервав т.с. свою 4-матчевую проигрышную серию и поднялся на 12 строку в турнирной таблице.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Црвены Звезды» — 1.75, победа «Гента» — 4.74, ничья — 3.36.

    «Црвена Звезда» традиционно сильно выступают в домашних стенах, а «Гент» крайне слабо играет на выезде, особенно в еврокубках. Ставим в этом матче на викторию хозяев. 0

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    «Црвена Звезда» — «Гент». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Гент». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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