«Црвена Звезда» — «Гент». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

В четверг, 5 ноября, сербская «Црвена Звезда» в Белграде на стадионе «Райко Митич» примет бельгийский «Гент» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Гент».

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» начала текущей евросезон в Лиги чемпионов, где была выбита по пенальти кипрской «Омонией» в третьем раунде квалификации.

Перебравшись рангом ниже, белградский коллектив не без труда справился с «Арарат-Арменией», обыграв кавказцев на их арене со счетом 2:1 в последней стадии отбора.

На групповом этапе Лиги Европы «красно-белые» стартовали с выездного поражения 0:2 от немецкого «Хоффенхайма», а во втором туре сербы в родных стенах разгромили чешский «Слован» из Либерец — 5:1.

Все прогнозы на Лигу Европы

В сербской Суперлиге «Црвена Звезда» уверенно лидирует, выиграв 11 матчей при двух ничейных исходах, забив в этих встречах 39 мячей, а пропустив лишь пять.

«Гент»

«Гент» также начал свой еврокубковый путь в этом сезоне в Лиге чемпионов, где на последней стадии отбора дважды проиграл киевскому «Динамо» (1:2 и 0:3) и отправился в ЛЕ.

В первом туре группового этапа второго по значимости евротурнира «буйволы» уступили в Чехии либерецкому «Словану» со счетом 0:1, пропустив единственный гол по истечении получаса игры.

Во втором игровом дне бельгийский коллектив в родных стенах потерпел разгромное фиаско от немецкого «Хоффенхайма» (1:4) и с 0 очков засел на дне своего квартета.

На прошедших выходных «Гент» крупно обыграл на выезде «Беверен» (4:1) в чемпионате Бельгии, перервав т.с. свою 4-матчевую проигрышную серию и поднялся на 12 строку в турнирной таблице.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Црвены Звезды» — 1.75, победа «Гента» — 4.74, ничья — 3.36.

«Црвена Звезда» традиционно сильно выступают в домашних стенах, а «Гент» крайне слабо играет на выезде, особенно в еврокубках. Ставим в этом матче на викторию хозяев. 0