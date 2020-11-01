«Валенсия» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Примеры 1 ноября 2020 года

В поединке 8 тура испанской Примеры «Валенсия» примет «Хетафе» на стадионе «Месталья». Команды сыграют 1 ноября. Начало игры в 23:00 по мск. Прогноз на «Валенсия» — «Хетафе».

«Валенсия»

У «бэтменов» дела идут не очень. Они проиграли три матча подряд. Дело дошло до 15 строчки. За 7 туров команда набрала всего 7 баллов.

«Валенсия» в прошлом туре проиграла «Эльче» со счетом 1:2. С тем же результатом хозяева проиграли «Вильярреалу», а еще туром ранее были слабее «Бетиса» (0:2).

«Летучие мыши» победили только двух в матчах этого сезоне. К тому же они числятся в списке самых пропускающих команд. По этому показателю «оранжевые» идут на втором месте.

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В списке травмированных находятся Муктар Диахаби и Макси Гомес. К ним может присоединиться Жоффрей Кондогбиа. Из-за травмы пятки футболист с высокой долей вероятности может пропустить встречу.

«Хетафе»

Гости идут на девятой позиции. За 6 туров они набрали 10 очков. В двух из трех последних матчей «Хетафе» оступился, потеряв очки.

3 октября «испанский Челси» потерпел поражение в матче с «Реал Сосьедадом» (0:3). После этого фиаско «синие» смогли победить «Барселону» с минимальным результатом. Последняя игра была проведена 25 октября. В этот день гости уступили «Гранаде» (0:1).

В Примере у «Хетафе» 8-матчевая безвыигрышная серия в гостевых выступлениях. На протяжении шести выездных поединков «городские» не могут забить.

В чемпионате Испании команда одновременно находится в списке самых малозабивающих и малопропускающих — 5 забитых и 4 пропущенных.

Прогноз и ставка

Перед этой игрой коэффициенты на команды почти равные, но все же букмекеры дали небольшой перевес на сторону «Хетафе» — 3.30 и 2.55 соответственно. На ничью предлагается коэффициент 2.95.

«Хетафе» сдал в плане игровой формы, но все же победу над «Барселоной» оставлять без внимания не стоит. У «Валенсии» же дела идут достаточно плохо, учитывая ее серию поражений в чемпионате.

Мы ставим на то, что «Хетафе» не проиграет и тотал матча будет меньше 2.5. «Городские» не проигрывают «бэтменам» уже три очных матча, при этом они мало пропускают. 4 из 6 матчей этого сезона с их участием заканчивались с таким показателем. 0