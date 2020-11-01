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    Продолжится ли подъем «Лацио»?

    «Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Серии А 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Лацио»
    «Лацио» занимает место в середине таблицы
    В шестом туре чемпионата Италии «Торино» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Дино Мануцци» 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Лацио».

    «Торино»

    «Торино» в прошлом сезоне боролся за выживание, и успешно справился со своей задачей, заняв итоговое 15-е место, опередив зону вылета на пять очков.

    В текущем первенстве у «быков» пока все плохо. Они проиграли все четыре из пяти проведенных встреч и засели на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    На старте турнира «бордовые» на выезде уступили «Фиорентине» со счетом 0:1, а затем на своей территории потерпели фиаско от «Аталанты» (2:4) и «Кальяри» (2:3).

    Все прогнозы на Серию А

    Первый балл туринцы набрали в прошлом туре против «Сассуоло» (3:3) на выезде. Посреди недели команда одержала и первую победу в сезоне, одолев в дополнительное время «Лечче» (3:1) в Кубке Италии.

    «Лацио»

    Возможно, пока еще рано говорить, что «Лацио» провалил начало новой кампании в Серии А, но первые матчи точно не добавили оптимизма болельщикам римского клуба.

    После пяти туров в активе «лациале» лишь семь очков, с которыми они находятся на 11-й строчке, однако все же поднимаются по таблице.

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    • Хотя начиналось все довольно неплохо, в первом туре «Лацио» выиграл в гостях у «Кальяри» (2:0). Но в трех последующих турах команда Симоне Индзаги набрала лишь один балл.

    Правда, в трех прошлых поединках во всех турнирах «Орлы» не проигрывают, выиграв дважды. В группе Лиги чемпионов они смогли победить «Дортмунд» (3:1) и сыграть вничью с «Брюгге» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

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    «Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Серии А 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Торино» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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