«Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Серии А 1 ноября 2020 года

«Торино»
«Торино» в прошлом сезоне боролся за выживание, и успешно справился со своей задачей, заняв итоговое 15-е место, опередив зону вылета на пять очков.
В текущем первенстве у «быков» пока все плохо. Они проиграли все четыре из пяти проведенных встреч и засели на предпоследнем месте в турнирной таблице.
На старте турнира «бордовые» на выезде уступили «Фиорентине» со счетом 0:1, а затем на своей территории потерпели фиаско от «Аталанты» (2:4) и «Кальяри» (2:3).
Первый балл туринцы набрали в прошлом туре против «Сассуоло» (3:3) на выезде. Посреди недели команда одержала и первую победу в сезоне, одолев в дополнительное время «Лечче» (3:1) в Кубке Италии.
«Лацио»
Возможно, пока еще рано говорить, что «Лацио» провалил начало новой кампании в Серии А, но первые матчи точно не добавили оптимизма болельщикам римского клуба.
После пяти туров в активе «лациале» лишь семь очков, с которыми они находятся на 11-й строчке, однако все же поднимаются по таблице.
Хотя начиналось все довольно неплохо, в первом туре «Лацио» выиграл в гостях у «Кальяри» (2:0). Но в трех последующих турах команда Симоне Индзаги набрала лишь один балл.
Правда, в трех прошлых поединках во всех турнирах «Орлы» не проигрывают, выиграв дважды. В группе Лиги чемпионов они смогли победить «Дортмунд» (3:1) и сыграть вничью с «Брюгге» (1:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0