«Специя» — «Ювентус». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Серии А 1 ноября 2020 года

В шестом туре чемпионата Италии «Специя» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Дино Мануцци» 1 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Специя» — «Ювентус».

«Специя»

В дебютной игре чемпионата Италии «Специя» была разгромлена «Сассуоло» (1:4). Однако во втором туре «орлята» победили «Удинезе» (2:0).

Затем снова случилось поражение. Клуб неудачно съездил в Милан к одноименной команде и потерпел разгром со счетом 0:3.

С тех пор коллектив не знает поражений в трех поединках кряду. В первых двух из них он сыграл вничью с «Фиорентину» (2:2) и «Пармой» (2:2).

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Таким образом, команда занимает 14 место в Серии А. В своем предыдущем матче «Специя» победила «Читаделлу» (2:0) в 3-м раунде Кубка Италии.

«Ювентус»

В таблице Серии А «Юве» идет пятым, отставая от лидеров на 4 пункта. К матчам чемпионата страны туринцы приступили 20 сентября. В стартовом туре они без проблем разобрались с «Сампдорией» (3:0).

А первое серьезное испытание в Италии команда Андреа Пирло не выдержала, сыграв вничью с «Ромой» (2:2). Затем была уверенная победа над «Наполи» (3:0).

В двух других встречах Серии А «Ювентус» снова растранжирил очки. В гостевом матче «бьянконери» расписали мировую с «Кротоне» (1:1), а затем на стадионе «Альянц» они скатали ничейку с «Вероной» (1:1).

Также «Старая Синьора» стартовала в Лиге чемпионов. В первом туре группового этапа она победила «Динамо» (2:0) в гостях, после чего проиграла «Барселоне» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех хозяев поля оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 3,60. 0