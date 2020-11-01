ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерСульшера ждет 100-й матч. Прогресс «Юнайтед» очевиден, но нет четкого плана на будущее Футболисты «Рубина»РПЛ. «Рубин» выиграл у «Арсенала», «Спартак» проиграл «Ростову» Серхио РамосПримера. «Реал» разгромил «Уэску», «Барселона» в гостях у «Алавеса»
  • 18:31
    • «Спартак» в большинстве проиграл «Ростову»
  • 18:38
    • «Краснодар» уступил «Ахмату» в Грозном
  • 15:53
    • «Рубин» на своем поле обыграл «Урал»
  • 18:11
    • Зе Луиш остался в запасе «Локомотива» на матч с «Сочи»
  • 17:53
    • Первый гол Азара в 2020 году помог «Реалу» победить «Уэску»
  • 17:36
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи
  • 17:23
    • Гол Уокера принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Ювентус» с пятого места?

    «Специя» — «Ювентус». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Серии А 1 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Специя Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Специя» — «Ювентус»
    «Ювентус» идет на пятом месте
    В шестом туре чемпионата Италии «Специя» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Дино Мануцци» 1 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Специя» — «Ювентус».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 01 Ноября 2020 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 17:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.00
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.30
  • Ставка!
    •

    «Специя»

    В дебютной игре чемпионата Италии «Специя» была разгромлена «Сассуоло» (1:4). Однако во втором туре «орлята» победили «Удинезе» (2:0).

    Затем снова случилось поражение. Клуб неудачно съездил в Милан к одноименной команде и потерпел разгром со счетом 0:3.

    С тех пор коллектив не знает поражений в трех поединках кряду. В первых двух из них он сыграл вничью с «Фиорентину» (2:2) и «Пармой» (2:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Таким образом, команда занимает 14 место в Серии А. В своем предыдущем матче «Специя» победила «Читаделлу» (2:0) в 3-м раунде Кубка Италии.

    «Ювентус»

    В таблице Серии А «Юве» идет пятым, отставая от лидеров на 4 пункта. К матчам чемпионата страны туринцы приступили 20 сентября. В стартовом туре они без проблем разобрались с «Сампдорией» (3:0).

    А первое серьезное испытание в Италии команда Андреа Пирло не выдержала, сыграв вничью с «Ромой» (2:2). Затем была уверенная победа над «Наполи» (3:0).

  • Угроза Лиге чемпионов. Возможно ли появление европейской Суперлиги?
  • Крупнейшие клубы Европы по-прежнему думают об отделении
  • 22/10/2020

    • В двух других встречах Серии А «Ювентус» снова растранжирил очки. В гостевом матче «бьянконери» расписали мировую с «Кротоне» (1:1), а затем на стадионе «Альянц» они скатали ничейку с «Вероной» (1:1).

    Также «Старая Синьора» стартовала в Лиге чемпионов. В первом туре группового этапа она победила «Динамо» (2:0) в гостях, после чего проиграла «Барселоне» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    Успех хозяев поля оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 3,60. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.41
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боруссия М — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гассиев — Сефери
  • Бокс
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даллас — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Усик — Чисора
  • Бокс
  • Завтра в 00:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • 00:26 29/10/2020     Хабиб Нурмагомедов
  • Абсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво
    • 12:56 25/10/2020     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 20-26 октября
    • 20:53 26/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Специя» — «Ювентус». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Серии А 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Специя» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры