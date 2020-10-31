«Интер» — «Парма». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Серии А 31 октября 2020 года

В шестом туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 31 октября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Парма».

«Интер»

После пяти туров Серии А миланская команда имеет на своем счету 10 очков. С разницей мячей — 13:8 она находится на четвертом месте в таблице, отставая от «Милана» на 3 пункта.

На старте сезона в Италии «Интер» совершил крутой камбэк в голевой перестрелке с «Фиорентиной» (4:3), а затем в выездном матче «нерадзурри» разгромили «Беневенто» (5:2).

Первая потеря очков в Серии А состоялась в начале октября. На «Олимпико» подопечные Антонио Конте расписали мировую с «Лацио» (1:1), после чего «интеристы» и вовсе проиграли.

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Поражением черно-синих закончилось дерби с «Миланом» (1:2). В пятом туре «Интер» переиграл «Дженоа» (2:0). А в ЛЧ у команды Конте пока сомнительные результаты. В двух матчах его коллектив расписал мировую с «Боруссией» М (2:2) и «Шахтером» (0:0).

«Парма»

Команда из одноименного города в пяти матчах итальянского первенства заработала 4 очка. В таблице Серии А она находится на 16 месте, опережая красную зону на 1 балл.

В новый сезон «Парма» ворвалась с потерями очков в стартовых двух турах. В первом матче «крестоносцы» уступили «Наполи» (0:2), а во второй игре они потерпели разгромное поражение от «Болоньи» (1:4).

В третьем туре подопечные Фабио Ливерани принимали дома «Верону». Гол Куртича на 1-й минуте подарил желто-синим 3 очка (1:0). А затем было поражение от «Удинезе» (2:3).

В последней игре чемпионата «Парма» вырвала ничью в противостоянии со «Специей» (2:2). А в матче Кубка Италии среди недели команда Ливерани легко справилась с «Пескарой» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Интера» в игре шестого тура Серии А оценивается в 1.34, на ничью букмекеры предлагают котировку 5.60, а на победу «Пескары» — 9.70.

В домашней игре команде Конте не поможет главный бомбардир «Интера» Ромелу Лукаку. Еще одного футболиста передней линии Санчеса также не будет.

С кадровыми потерями и после изматывающей ЛЧ хозяева проведут скромный матч. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.77. 0