«Айнтрахт» Ф — «Вердер». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Бундеслиги 31 октября 2020 года

В матче 6 тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» примет у себя дома «Вердер». Игра состоится на стадионе «Дойче Банк Парк» 31 октября. Начало в 17:30 по мск. Прогноз на «Айнтрахт» Ф — «Вердер».

«Айнтрахт» Ф

По итогам 5 туров чемпионата «Айнтрахт» занимает 8 место. Коллектив Ади Хюттера набрал 8 очков двумя победами и двумя ничейными результатами.

«Орлы» не смогли выиграть в двух последних поединках. Со счетом 1:1 команда разошлась с «Кельном» и с результатом 0:5 она проиграла «Баварии».

Последняя победа была у франкфуртского клуба в 3 туре над «Хоффенхаймом» (2:1). Помимо этого хозяева добились успеха на выезде с «Гертой» (3:1).

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В этой игре не смогут поучаствовать Рагнар Ахе и Филип Костич. Оба травмированы.

«Вердер»

«Вердер» имеет те же 8 очков, при этом занимает строчку выше. Подопечные Юлиана Кофельдта не проигрывают уже 4 тура.

Серия началась с победы над «Шальке» (3:1). После этого «бременцы» взяли три очка в игре с «Арминией» (1:0). В последних двух турах «бело-зеленые» по разу сыграли вничью с «Фрайбургом» и «Хоффенхаймом» с одинаковым результатом 1:1.

«Вердер» провел в этом сезоне 3 выездных поединка и ни разу не проиграл. «Музыканты» смогли не пропустить лишь в одном из пяти матчей Бундеслиги.

Дэви Зельке, Юя Осако, Никлас Фуллкруг, Уле Каупер и Людвиг Аугустинссон — это все травмированные футболисты, которые не должны попасть в заявку на игру.

Прогноз и ставка

С достаточным перевесом «Айнтрахт» является фаворитом поединка за 1.72. За 4.50 дают победу «Вердера». На ничью букмекеры поставили 4.30.

«Вердер» имеет неплохую серию, но до этой встречи у гостей не было серьезного испытания. Разве что матч с «Гертой» стал таковым. Там команда проиграла 1:4.

Прогнозируем, что «Айнтрахт» не проиграет, так как команда выиграла два последних очных поединка, причем «всухую». При этом ждем от матча голов. В Бундеслиге всегда весело. Почти во всех играх с «Вердером» забивается не менее двух мячей. Ставка — 1Х и ТБ 2.5 за 1.91. 0