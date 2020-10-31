«Кельн» — «Бавария». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Бундеслиги 31 октября 2020 года

В шестом туре чемпионата Германии «Кельн» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Рейн Энерги» 31 октября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Кельн» — «Бавария».

«Кельн»

Футбольный клуб из одноименного города на старте сезона набрал всего 2 очка. Сейчас «козлы» находятся в красной зоне на 16 месте. За 5 туров команда забила 5 мячей, а пропустила 9.

Сезон 2020/2021«Кельн» начал ярко. На стадии 1/32 финала Кубка Германии этот коллектив без шансов разгромил соперников из Региональной лиги «Альтглинике» (6:0).

А в чемпионате страны подопечные Маркуса Гисдоля не набирали очков в стартовых трех турах. В этих встречах красно-белые проиграли «Хоффенхайму» (2:3), «Арминии» (0:1) и «Боруссии» М (1:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

Первый балл «Кельн» добыл в домашней игре с «Айнтрахтом» в рамках четвертого тура (1:1). А 23 октября эта команда расписала мировую со «Штутгартом» в гостях (1:1).

«Бавария»

«Мюнхенская машина» пока в турнирной таблице идет второй. За 5 туров она сумела набрать 12 очков. Однако «РБ Лейпциг», который сейчас лидирует, опережает красных всего на 1 пункт.

В нынешнем сезоне «Бавария» успела проиграть в одном матче Бундеслиги. Это была встреча в рамках второго тура с «Хоффенхаймом», в которой мюнхенцы уступили крупно (1:4).

Затем команда Ханси Флика реабилитировалась благодаря победе над «Боруссий» Д в Суперкубке (3:2), после чего в чемпионате она переиграла «Герту» (4:3), а в Кубке страны — «Дюрен» (3:0).

В двух недавних матчах немецкого первенства «Бавария» разгромила «Арминию» (4:1) и «Айнтрахт» (5:0). Ну а в ЛЧ красные раскатали «Атлетико» (4:0) и взяли верх над «Локомотивом» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Кельна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 14.0, ничья оценивается в 8.90, а на победу «Баварии» предлагается скромная котировка 1.18.

В начале текущего сезона «Кельн» застрял в нижней части таблицы. Вероятно, красно-белые будут биться в этом розыгрыше Бундеслиги за спасение.

Игры с такими соперниками часто заканчиваются крупными победами мюнхенцев. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.64. 0