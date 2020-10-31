«Алавес» — «Барселона». Прогноз (1.78) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 31 октября 2020 года

В субботу, 31 октября, «Алавес» на своем поле примет «Барселону» в рамках восьмого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мендисорроса», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Алавес» — «Барселона».

«Алавес»

«Алавес» занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 7 набранных очков.

В семи сыгранных турах команда из Витории одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Команда Пабло Мачина обыграла «Атлетик» (1:0) и «Вальядолид» (2:0), разошлась миром с «Хетафе» (0:0), а также уступила «Бетису» (0:1), «Гранаде» (1:2), «Вильярреалу» (1:3) и «Эльче» (0:2).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

После травмы у «Алавеса» восстанавливается полузащитник Пере Понс.

«Барселона»

«Барселона» расположилась на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании с 7 набранными очками.

Каталонцы провели пять матчей, в которых записали на свой счет две победы, одну ничью и два поражения.

«Сине-гранатовые» обыграли «Вильярреал» (4:0) и «Сельту» (3:0), поделили очки с «Севильей» (1:1), а также проиграли «Хетафе» (0:1) и «Реалу» (1:3).

В середине недели подопечные Рональда Кумана в гостях нанесли поражение «Ювентусу» (2:0) в матче Лиги чемпионов.

Среди травмированных у «Барселоны» значатся Марк-Андре тер Штеген, Самюэль Умтити и Филиппе Коутиньо.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 1.50, победа «Алавеса» — 6.60, ничья — 4.60.

На данном этапе сезона команды имеют одинаковое количество набранных очков, что смущает болельщиков «сине-гранатовых», даже несмотря на то, что их команда провела на две игры меньше.

Каталонцы неудачно начали новый сезон, поэтому теперь обязаны наверстывать упущенное, тем более после успешного визита в Турин, который, вероятно, добавил оптимизма.

Да, на своем поле «Алавес» способен упереться, но в любом случае гости должны побеждать, так что наш прогноз и ставка — «победа "Барселоны" с форой -1» за 1.78.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.67. Место в воротах «Барселоны», вероятно, займет Нето, которого пробить будет легче, чем тер Штегена. Не исключаем, что забьют обе команды. 0