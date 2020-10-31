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    Наберет ли «Барселона» три очка в Витории?

    «Алавес» — «Барселона». Прогноз (1.78) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 31 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Барселона»
    Футболисты «Барселоны»
    В субботу, 31 октября, «Алавес» на своем поле примет «Барселону» в рамках восьмого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мендисорроса», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Алавес» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 31 Октября 2020 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.50
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    «Алавес»

    «Алавес» занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 7 набранных очков.

    В семи сыгранных турах команда из Витории одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

    Команда Пабло Мачина обыграла «Атлетик» (1:0) и «Вальядолид» (2:0), разошлась миром с «Хетафе» (0:0), а также уступила «Бетису» (0:1), «Гранаде» (1:2), «Вильярреалу» (1:3) и «Эльче» (0:2).

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    После травмы у «Алавеса» восстанавливается полузащитник Пере Понс.

    «Барселона»

    «Барселона» расположилась на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании с 7 набранными очками.

    Каталонцы провели пять матчей, в которых записали на свой счет две победы, одну ничью и два поражения.

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    • «Сине-гранатовые» обыграли «Вильярреал» (4:0) и «Сельту» (3:0), поделили очки с «Севильей» (1:1), а также проиграли «Хетафе» (0:1) и «Реалу» (1:3).

    В середине недели подопечные Рональда Кумана в гостях нанесли поражение «Ювентусу» (2:0) в матче Лиги чемпионов.

    Среди травмированных у «Барселоны» значатся Марк-Андре тер Штеген, Самюэль Умтити и Филиппе Коутиньо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 1.50, победа «Алавеса» — 6.60, ничья — 4.60.

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    На данном этапе сезона команды имеют одинаковое количество набранных очков, что смущает болельщиков «сине-гранатовых», даже несмотря на то, что их команда провела на две игры меньше.

    Каталонцы неудачно начали новый сезон, поэтому теперь обязаны наверстывать упущенное, тем более после успешного визита в Турин, который, вероятно, добавил оптимизма.

    Да, на своем поле «Алавес» способен упереться, но в любом случае гости должны побеждать, так что наш прогноз и ставка — «победа "Барселоны" с форой -1» за 1.78.

    Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.67. Место в воротах «Барселоны», вероятно, займет Нето, которого пробить будет легче, чем тер Штегена. Не исключаем, что забьют обе команды. 0

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    «Алавес» — «Барселона». Прогноз (1.78) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 31 октября 2020 года. Прогноз на «Алавес» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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