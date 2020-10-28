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    «Ювентус» — «Барселона». Прогноз (к. 2.90) и ставки на Лигу чемпионов 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Барселона»
    «Барселона» проиграла «Реалу» в прошлом матче
    «Ювентус» встретится с «Барселоной» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 28 октября в Киеве, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Барселона».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 28 Октября 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 23:00 Барселона Барселона
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    Коэффициенты на матч
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    «Ювентус»

    В первом туре группового раунда «Ювентус» переиграл на выезде киевское «Динамо» со счетом 2:0.

    Туринская команда также сыграла в пяти матчах итальянского первенства. В этих поединках она набрала девять очков и идут пятыми в таблице.

    Новый сезон коллектив под руководством Андреа Пирло начал с победной встречи против «Сампдории» (3:0) дома. Первые очки он потерял в игре с «Ромой» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В 3-м туре «Ювентус» разгромил «Наполи» (3:0). В другом матче в рамках Серии А туринцы не справились с «Кротоне» в гостях (1:1).

    «Барселона»

    В первом туре группового этапа каталонцы добыли разгромную победу над клубом «Ференцварош» (5:1). К матчам в Примере «Барселона» приступила с 3-го тура, разгромив «Вильярреал» (4:0).

    Затем была встреча 1 октября с «Сельтой». В Виго сине-гранатовые также сыграли уверенно и не пропустили (3:0), а вот в следующем матче «блауграна» не справилась дома с «Севильей» (1:1).

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    • После паузы на матчи Лиги наций «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне в противостоянии с «Хетафе» (0:1). В предыдущем матче каталонцы уступили дома «Реалу» (1:3) в «Эль-Класико».

    На старте сезона «блауграна» сумела набрать 7 очков в 5 поединках, из-за чего пока застряла в середине таблицы. В пяти турах Ла Лиги она забила 9 голов, а пропустила 5 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90. 0

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    «Ювентус» — «Барселона». Прогноз (к. 2.90) и ставки на Лигу чемпионов 28 октября 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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