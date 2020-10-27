«Порту» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

Во вторник, 27 октября, «Порту» на своем поле примет «Олимпиакос» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы C, которая пройдет на «Драгау», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Порту» — «Олимпиакос».

«Порту»

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Порту» проиграла на выезде «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

В новом розыгрыше Примейры-лиги «драконы» сыграли пять раз. Набрав 10 баллов, они занимают вторую строчку в таблице.

Сперва «Порту» взял верх над «Брагой» (3:1), а в другом матче он разгромил «Боавишту» (5:0). Позже были поражение от «Маритиму» (2:3) и ничья со «Спортингом» (2:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В прошлом туре чемпионата Португалии «Драконы» переиграли дома «Жил Висенте» со счетом 1:0.

«Олимпиакос»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» взял верх над «Марселем» (1:0) в домашних стенах.

Перед попаданием в групповой раунд греческий клуб провел два матча в рамках квалификации. В своих поединках «Легенда» переиграла «Омонию» (2:0) и расписала с этим же клубом мировую в ответке (0:0).

В чемпионате Греции «Олимпиакос» принял участие в четырех турах. Набрав 10 очков, красно-белые заняли вторую строчку в таблице.

В стартовой игре сезона «Олимпиакос» дома разгромил «Астерас» (3:0). Затем в чемпионате «Олимпиакос» добыл над «Панетоликосом» (2:0), расписал мировую с «ПАС Янина» (1:1) и разгромил «Атромитос» (4:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет, и в матче будет будет забито три или больше голов за 2,45. 0