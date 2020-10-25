«Монпелье» — «Реймс». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Франции 25 октября 2020 года

«Монпелье»
Футбольный клуб из одноименного города находится на восьмой строчке чемпионата. За семь туров он набрал 11 очков и забил 13 голов.
Новый сезон «Монпелье» начал с поражения. В конце августа команда отправилась в Ренн, где на «Роазон Парк» она оказалась слабее одноименного клуба (1:2).
Но в трех следующих турах подопечные Мишеля Тер-Закаряна набрали максимум очков. В этих играх «Монпелье» победил «Ниццу» (3:1), «Лион» (2:1) и «Анже» (4:1).
Неплохая серия подпортилась ничьей в противостоянии «Дижоном» (2:2), а затем «Монпелье» проиграл дома «Ниму» (0:1) и сыграл вничью на выезде с «Монако» (1:1).
«Реймс»
«Реймс» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу лишь с двумя баллами в активе.
На счету «красно-белых» две ничьи и сразу пять поражений в семи сыгранных турах.
Подопечные Давида Гуйона разошлись миром с «Монако» (2:2) и «Ренном» (2:2), а также уступили «Лиллю» (0:1), «Анже» (0:1), «Метцу» (1:2), ПСЖ (0:2) и «Лорьяну» (1:3).
Тем самым команда не знает побед уже пять поединков кряду. Единственный на сегодня выигрыш в сезоне зафиксирован в квалификации Лиги Европы против «Серветта» (1:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу который равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,20.
Наш прогноз и ставка — «Монпелье» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62. 0