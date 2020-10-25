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    На что рассчитывать «Монако» в игре с «Лионом»?

    «Лион» — «Монако». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Франции 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Монако»
    Сеск Фабрегас
    В восьмом туре французской Лиги 1 «Лион» будет принимать «Монако». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» 25 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Октября 2020 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 23:00 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.55
  • Ставка!
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    «Лион»

    В семи турах французского первенства команда из одноименного города заработала 10 баллов. В таблице чемпионата она находится на десятой позиции и отстает от «Монако» на 1 пункт.

    Старт сезона «Лион» выдал яркий. На «Парк Олимпик Лион» «дети» разгромили «Дижон» (4:1). А в следующем туре была нулевая ничья с «Бордо» (0:0).

    Первое и пока единственное поражение в Лиге 1 «львы» потерпели от «Монпелье» в гостях (1:2). В четвертом туре они расписали мировую с «Нимом» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В двух следующих матчах подопечные Руди Гарсии завоевали 2 балла в поединках с «Лорьяном» (1:1) и «Марселем» (1:1), а 18 октября «Лион» переиграл «Страсбур» (3:2).

    «Монако»

    Футбольный клуб из одноименного княжества имеет на своем счету 11 очков, заработанных в семи турах. В таблице французского первенства команда занимает девятую строчку.

    В первом туре Лиги 1 «Монако» устроил голевую перестрелку с «Реймсом» (2:2), после чего красно-белые добыли три очка, обыграв в гостях «Мец» (1:0).

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    • В третьем матче чемпионата подопечные Нико Ковача одержали верх над «Нантом» (2:1), а затем случилась потеря баллов в противостоянии с «Ренном» (1:2).

    В последнем матче сентября «Монако» победил «Страсбур» (3:2), а в начале октября этот клуб влетел «Бресту» (0:1). В недавнем поединке команда Ковача расписала мировую с «Монпелье» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лиона» в игре 8-го тура Лиги 1 букмекеры дают коэффициент 1.70, на ничью — 4.48, а на победу «Монако» — 4.68.

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    В семи очных матчах из десяти последних мячи влетали в сетку обеих команд. Кроме того, в семи играх «монегаски» забивали 2+ гола.

    В грядущем матче подопечные Ковача также найдут в себе силы для взятия ворот. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Монако» больше 1 с коэффициентом 1.83. 0

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    «Лион» — «Монако». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Франции 25 октября 2020 года. Прогноз на «Лион» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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